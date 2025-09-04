«За гранью всех наших мечтаний»: более 750 тысяч пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого

Разработчики из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen у себя в микроблоге похвастались новыми успехами своей фэнтезийной тактической стратегии Heroes of Might & Magic: Olden Era на площадке Steam.

Напомним, в начале апреля разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era отчитывались о 500 тысячах добавлений игры в список желаемого пользователями Steam. С тех пор показатель вырос до 750 тыс.

Достигнутый результат позволил Heroes of Might & Magic: Olden Era остаться самой желанной пошаговой стратегией в Steam, попасть в топ-5 наиболее ожидаемых игр с меткой «Стратегия» и занять 31-е место в общем рейтинге.

«Вы, ребята, просто неподражаемы, когда речь заходит о вашей любви к игре! Это за гранью всех наших мечтаний, и мы невероятно благодарны за всю полученную поддержку!» — поделились авторы.

Создатели Heroes of Might & Magic: Olden Era подчеркнули, что «ничего этого бы не было» без обратной связи игроков и их доверия к команде: «Сложно передать словами, как много это для нас значит, поэтому… просто вау! Ещё раз СПАСИБО ВАМ!»

В результате июньского переноса старт раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era ожидается на ПК (Steam) до конца 2025 года. Дополнительное время команда уделит внедрению улучшений на основе пользовательских отзывов.

Хотя права на «Героев Меча и Магии» принадлежат Ubisoft, издавать Heroes of Might & Magic: Olden Era будет американская Hooded Horse, которая, в отличие от французской компании, не останавливала продажу своих игр в России.