Anker пообещала владельцам опасных портативных аккумуляторов полный возврат средств

Комиссия по безопасности потребительских товаров США (USCPSC) представила подробную информацию о пяти моделях портативных зарядных устройств, которые компания Anker отозвала ранее в этом году. Агентство получило 33 сообщения о случаях возгораний и взрывов, вызванных этими зарядными устройствами, четыре из которых привели к лёгким ожогам, а один к серьёзному материальному ущербу.

Источник изображения: cpsc.gov

Источник изображения: cpsc.gov

По сообщению The Verge, отзыву подлежит около 481 000 внешних аккумуляторов Anker, проданных с августа 2023 года по июнь 2025 года через розничные и онлайн-платформы, включая Best Buy, Target, Amazon, AliExpress, Walmart, eBay и TikTok. Под отзыв попали пять моделей: Anker Power Bank (модели A1257 и A1647), Anker MagGo Power Bank (модель A1652) и Anker Zolo Power Bank (модели A1681 и A1689). Все они представляют собой внешние аккумуляторы, предназначенные для зарядки смартфонов и планшетов через USB-кабель.

Представители Anker отметили, что вероятность неисправности каждого отдельного устройства считается минимальной, однако отзыв был объявлен из соображений максимальной осторожности после выявления потенциальной проблемы с литий-ионными элементами одного из поставщиков компании.

Владельцам отозванных устройств рекомендуется прекратить их эксплуатацию и передать на утилизацию в специализированные пункты приёма, в которых есть возможность безопасно обращаться с литий-ионными батареями. Запрещено выбрасывать такие устройства в мусорные контейнеры, баки для вторсырья или ящики для сбора использованных батарей в магазинах. Взамен Anker предлагает полный возврат денежных средств или подарочную карту на покупку других товаров бренда, для чего необходимо заполнить форму на сайте компании, указать серийный номер пауэрбанка и приложить чек на покупку.

anker, аккумулятор, зарядное устройство, отзыв продукции
