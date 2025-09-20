Oracle стремительно становится техногигантом: на переговорном столе — сделка с Meta✴ на $20 млрд

Oracle вступила в переговоры с Meta✴ на предмет сделки в сфере облачных вычислений на сумму около $20 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Это свидетельствует, что компания стала крупным поставщиком услуг облачной инфраструктуры.

В рамках многолетнего соглашения Oracle обеспечит гиганта соцсетей вычислительными мощностями для обучения и инференса (развёртывания) моделей искусственного интеллекта. Общая сумма обязательств может увеличиться до достижения окончательного соглашения, измениться могут и другие условия сделки. Это будет ещё одно достижение Oracle в сфере облачной инфраструктуры. Ранее компания сообщила о значительном росте числа заказов, что привело к росту её акций до исторического максимума, — она также раскрывала информацию о сотрудничестве в сфере облачных технологий с Meta✴ и другими обучающими ИИ компаниями, включая xAI Илона Маска (Elon Musk).

На закрытии торгов накануне акции Oracle выросли на 4,1 % до $308,66; с начала года они подорожали на 85 %. Компания, известная программным ПО для управления базами данных, трансформируется в ключевого поставщика вычислительных мощностей для ИИ, выступая прямым конкурентом лидерам рынка: Amazon, Microsoft и Google. Инвесторов, впрочем, беспокоит, что значительная часть облачных контрактов Oracle приходится на одного клиента — OpenAI, выступающую лидером в отрасли ИИ. Облачный провайдер поставит компании вычислительные мощности на 4,5 ГВт за баснословные $300 млрд.