Трёхстворчатый смартфон Samsung может выйти на рынке США до конца года

Samsung рассматривает возможность выпустить свой первый трёхстворчатый смартфон в США. Это будет первая подобная модель на американском рынке — в Samsung также заговорили о намерении оживить рынок смартфонов, которые стали похожи друг на друга почти до степени смешения.

Корейский производитель пока не принял окончательного решения, на каких рынках выйдет устройство, которое должно появиться уже в этом году, но сейчас ведутся переговоры с партнёрами в США, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник. Это примечательно, потому что Samsung ограничивает некоторые свои новые линейки продуктов определёнными рынками — например, прошлогодний Galaxy Z Fold SE вышел в Южной Корее и Китае.

Первой в мире трёхстворчатый смартфон выпустила Huawei, но в США компания его не продаёт. Тем временем производители, включая лидеров рынка, таких как Apple и Samsung, всё смелее экспериментируют с новыми форматами в стремлении удивить потребителя. Задача усложняется, потому что люди проводят со смартфонами всё больше времени; а аналитики уже начинают задумываться о том, что на смену смартфонам придут устройства нового формата с искусственным интеллектом. Пока же Apple и Samsung состязаются в сегменте радикально тонких устройств: первая накануне выпустила в продажу iPhone Air, вторая продаёт Galaxy S25 Edge ещё с мая, готовит его вторую версию и уже давно производит складные устройства, которых до сих пор нет у американского конкурента. На две компании приходятся 35 % мирового рынка смартфонов, гласит статистика аналитической компании IDC.

«Думаю, мы становимся свидетелями скорее возвращения к жизни до [смартфонов]», то есть к эпохе мобильных телефонов, которые могли сильно отличаться друг от друга, и покупатель мог выбирать разные варианты, напомнил старший вице-президент по управлению мобильными продуктами в Samsung Electronics America Дрю Блэкард (Drew Blackard). Он дал интервью CNN совместно с Кан Мин Соком (Minseok Kang), глобальным руководителем отдела планирования смартфонов в Samsung. В этом году компания намеревается представить трёхстворчатый смартфон, который будет складываться в двух местах и обеспечит пользователю более крупный экран, чем у большинства современных моделей — это будет самое радикальное изменение в линейке складных устройств Samsung с 2019 года. Число предзаказов на актуальные Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 выросли на 25 %, отметил господин Кан, этот эффект заметили и в России.

Ранее Samsung демонстрировала трёхстворчатые смартфоны на выставках, в том числе CES, в формате концептов. Концепт Flex G складывался как буклет, а Flex S — внутрь и наружу, образуя S-образную форму и давая пользователю эквивалент трёх экранов в одном устройстве. Серийная версия трёхстворчатого смартфона может оказаться дорогой и нишевой, как Galaxy Z Fold, которые только начали набирать популярность. Интересно, что эти модели вдвое чаще стандартных флагманов выбирают те, кто ранее пользовались устройствами других брендов. Преемника Galaxy S25 Edge компания планирует выпустить в I квартале будущего года вместе с основной линейкой Galaxy S26, а не весной, как в этом году, добавил господин Кан. По неофициальной информации, корейский производитель также намерен расширять ассортимент тонких устройств.