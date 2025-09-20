Сегодня 20 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Трёхстворчатый смартфон Samsung может вы...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Трёхстворчатый смартфон Samsung может выйти на рынке США до конца года

Samsung рассматривает возможность выпустить свой первый трёхстворчатый смартфон в США. Это будет первая подобная модель на американском рынке — в Samsung также заговорили о намерении оживить рынок смартфонов, которые стали похожи друг на друга почти до степени смешения.

Корейский производитель пока не принял окончательного решения, на каких рынках выйдет устройство, которое должно появиться уже в этом году, но сейчас ведутся переговоры с партнёрами в США, сообщает CNN со ссылкой на собственный источник. Это примечательно, потому что Samsung ограничивает некоторые свои новые линейки продуктов определёнными рынками — например, прошлогодний Galaxy Z Fold SE вышел в Южной Корее и Китае.

Первой в мире трёхстворчатый смартфон выпустила Huawei, но в США компания его не продаёт. Тем временем производители, включая лидеров рынка, таких как Apple и Samsung, всё смелее экспериментируют с новыми форматами в стремлении удивить потребителя. Задача усложняется, потому что люди проводят со смартфонами всё больше времени; а аналитики уже начинают задумываться о том, что на смену смартфонам придут устройства нового формата с искусственным интеллектом. Пока же Apple и Samsung состязаются в сегменте радикально тонких устройств: первая накануне выпустила в продажу iPhone Air, вторая продаёт Galaxy S25 Edge ещё с мая, готовит его вторую версию и уже давно производит складные устройства, которых до сих пор нет у американского конкурента. На две компании приходятся 35 % мирового рынка смартфонов, гласит статистика аналитической компании IDC.

«Думаю, мы становимся свидетелями скорее возвращения к жизни до [смартфонов]», то есть к эпохе мобильных телефонов, которые могли сильно отличаться друг от друга, и покупатель мог выбирать разные варианты, напомнил старший вице-президент по управлению мобильными продуктами в Samsung Electronics America Дрю Блэкард (Drew Blackard). Он дал интервью CNN совместно с Кан Мин Соком (Minseok Kang), глобальным руководителем отдела планирования смартфонов в Samsung. В этом году компания намеревается представить трёхстворчатый смартфон, который будет складываться в двух местах и обеспечит пользователю более крупный экран, чем у большинства современных моделей — это будет самое радикальное изменение в линейке складных устройств Samsung с 2019 года. Число предзаказов на актуальные Galaxy Z Fold7 и Z Flip7 выросли на 25 %, отметил господин Кан, этот эффект заметили и в России.

Ранее Samsung демонстрировала трёхстворчатые смартфоны на выставках, в том числе CES, в формате концептов. Концепт Flex G складывался как буклет, а Flex S — внутрь и наружу, образуя S-образную форму и давая пользователю эквивалент трёх экранов в одном устройстве. Серийная версия трёхстворчатого смартфона может оказаться дорогой и нишевой, как Galaxy Z Fold, которые только начали набирать популярность. Интересно, что эти модели вдвое чаще стандартных флагманов выбирают те, кто ранее пользовались устройствами других брендов. Преемника Galaxy S25 Edge компания планирует выпустить в I квартале будущего года вместе с основной линейкой Galaxy S26, а не весной, как в этом году, добавил господин Кан. По неофициальной информации, корейский производитель также намерен расширять ассортимент тонких устройств.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung представила смартфон Galaxy A17 4G — чип Helio G99, батарея на 5000 мА·ч и цена от €199
Samsung объявила большой список устройств Galaxy, которые получат OneUI 8 до конца года
Samsung в этом месяце приступит к массовому выпуску 2-нм процессоров Exynos 2600
Тим Кук заявил, что повышение цен на некоторые модели iPhone 17 никак не связано с тарифами Трампа
Apple поручила подрядчикам увеличить объёмы выпуска базовых версий iPhone 17 более чем на 30 %
Внутри пауэрбанка iPhone Air MagSafe оказался аккумулятор от самого iPhone Air — но зарядить смартфон полностью не получится
Теги: samsung, смартфон, гибкий дисплей
samsung, смартфон, гибкий дисплей
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
ИИ вернул моду на жёсткие диски — спрос подскочил впервые за годы, и это только начало
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta
Asus переизобрела слот PCIe x16 — теперь он выдаёт 250 Вт, чтобы в ПК торчало меньше проводов
Продолжение сюжета, встреча со Сциллой и угроза рыболюдей: первое крупное обновление для Titan Quest 2 выйдет уже скоро
Xiaomi раскрыла перечень, из которого ясно, какие устройства перейдут на HyperOS 3 и когда 2 ч.
Дональд Трамп планирует взыскать несколько миллиардов долларов с участников сделки по TikTok 8 ч.
Трамп заявил, что сделка с TikTok в целом одобрена китайской стороной 8 ч.
Новая статья: Borderlands 4 — сквозь нюансы к звёздам. Рецензия 14 ч.
«Не планируем оставаться в долгу»: российский хоррор No, I’m not a Human порадовал разработчиков продажами 15 ч.
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей 16 ч.
Разработчики Bomb Rush Cyberfunk анонсировали «экстремальную игру о трюках и граффити из светлого будущего» — первый тизер и детали Hyperfunk 19 ч.
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет 19 ч.
Британские банки до сих пор работают на софте 60-летней давности 19 ч.
Легендарный мультиплеер Quake II теперь доступен и в браузере, причём совершенно бесплатно 20 ч.
OpenAI потратит $100 млрд на аренду резервных ИИ-серверов у облачных провайдеров 7 мин.
Ubiquiti представила настольные и стоечные NAS с поддержкой до восьми LFF-накопителей 15 мин.
Lenovo отменила часть предзаказов на портативную консоль Legion Go 2 из-за неожиданно высокого спроса 33 мин.
NASA воскресило миссию лунохода VIPER для поиска воды на Луне — его доставит Blue Origin 37 мин.
Трёхстворчатый смартфон Samsung может выйти на рынке США до конца года 42 мин.
SpaceX хочет запустить ещё 15 тыс. спутников с поддержкой прямого соединения со смартфонами 54 мин.
Представлен первый черновик спецификации PCI Express 8.0 2 ч.
Похожая на Землю экзопланета может быть пригодной для жизни — учёные обозначили контуры сенсации 2 ч.
Oracle стремительно становится техногигантом: на переговорном столе — сделка с Meta на $20 млрд 3 ч.
AMD выразила уверенность в своей способности потеснить Intel даже на фоне её сотрудничества с Nvidia 4 ч.