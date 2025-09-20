NASA воскресило миссию лунохода VIPER для поиска воды на Луне — его доставит Blue Origin

Неопределённость судьбы лунохода NASA VIPER для поиска водяного льда на Луне ушла в прошлое. Компания Blue Origin магната Джеффа Безоса (Jeff Bezos) взяла на себя труд доставить луноход на спутник в самое ближайшее время. Контракт подписан с NASA по программе коммерческих запусков и обойдётся агентству примерно в $190 млн. Луноход играет ключевую роль в программе NASA Artemis, поэтому отмена миссии ударила бы по цели закрепления человека на Луне.

Проблемы по доставке лунохода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) на южный полюс Луны возникли по причине неспособности компании Astrobotic из Питтсбурга создать уже оплаченный NASA лунный посадочный модуль Griffin для лунохода, тогда как сам ровер был полностью собран, испытан и готов к полёту.

Перерасход бюджета NASA вынудил агентство летом 2024 года объявить об отказе в поддержке миссии VIPER. Чтобы хоть как-то вернуть потраченные на проект $450 млн, NASA предложило кому-нибудь купить луноход целиком или частями (для разборки на приборы). Вызванная этим волна возмущений в научной среде докатилась до Сената США, и в итоге NASA начало публично искать желающих завершить проект.

Как стало известно на днях, проект поддержала компания Blue Origin. Она заключила контракт с агентством на доставку лунохода на Луну на своём будущем лунном модуле Mark 1. Первый полёт модуля ожидается до конца текущего года, что станет ключевым испытанием способности Blue Origin стать ведущим игроком лунной и, в дальнейшем, марсианской программы NASA. Этот же модуль должен будет доставить луноход VIPER на Луну ориентировочно в конце 2027 года. Без обнаружения залежей водяного льда на Луне, чем там займётся луноход NASA, нечего даже и мечтать о стабильном и долговременном присутствии человека на спутнике.