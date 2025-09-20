Microsoft представила радужный отчёт об использовании Windows Arm, но основую проблему «замела под ковёр»

Microsoft заявила, что подавляющее большинство времени, проведённого пользователями на устройствах с Windows для архитектуры Arm, приходится на нативные приложения. Компания представила эти данные как доказательство зрелости экосистемы и снижения зависимости от эмуляции x86/x64-приложений. Однако методика сбора данных, раскрытая в документации, вызвала вопросы у экспертов в виду своей избирательности, так как данные не включают игровые сценарии — одну из ключевых проблем платформы.

В сообщении, опубликованном в официальном блоге Windows для разработчиков, утверждается, что нативные Arm-версии приложений обеспечивают 90 % совокупного времени использования. При этом уточняется, что выборка была ограничена семью странами — США, Великобританией, Канадой, Францией, Австралией, Германией и Японией, а данные учитывались с февраля 2025 года и включали только устройства с интегрированной графикой, такие как ноутбуки и устройства «2-в-1» под управлением Windows 10 и Windows 11.

Главный же вопрос к приведённым данным касается того, что в расчёт не было включено время, затраченное на игры. Исключение из выборки игр является, по мнению экспертов, критически важным моментом, поскольку именно производительность в играх остаётся слабым местом Arm-устройств под Windows, несмотря на усилия Microsoft по интеграции платформ Xbox и Windows. Игровые приложения по-прежнему в значительной степени зависят от эмуляции, что влияет на производительность и совместимость. Таким образом, как пишет PCWorld, это делает заявление компании необъективным, так как игровая активность является значительной частью пользовательского опыта на ПК.

Тем не менее, отмечается прогресс в поддержке корпоративных и промышленных приложений, а также улучшение совместимости с VPN-решениями, что делает устройства на базе Qualcomm Snapdragon привлекательными для профессионального сегмента.