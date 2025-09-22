Обычно мини-ПК ассоциируются с не самыми производительными решениями для офисной работы, учёбы или домашнего использования. Но уже давно производители научились «упаковывать» в компактный корпус по-настоящему мощное железо, что делает такие мини-ПК интересным вариантом для творчества, игр и работы. Есть такие мини-ПК и в ассортименте GEEKOM — система GEEKOM A8 на процессоре AMD Ryzen 9 и GEEKOM IT13 на базе Intel Core i9. Здесь расскажем о них подробнее.

GEEKOM A8 — это флагманский мини-ПК на мобильном процессоре AMD Ryzen 9 8945HS, который включает восемь ядер с архитектурой Zen 4 и предлагает 16 потоков, а тактовая частота достигает 5,2 ГГц в турборежиме. Также этот чип обладает производительной встроенной графикой Radeon 780M, которая позволяет не только комфортно работать в Windows, Linux и заниматься офисными задачами, но и запускать современные игры на средних настройках.

Ключевая особенность Ryzen 9 8945HS — наличие выделенного блока Ryzen AI, предоставляющего производительность до 16 TOPS для локального запуска приложений искусственного интеллекта. Система ускоряет работу LLM‑моделей, обработку изображений и видео в реальном времени, позволяет работать с голосовыми ассистентами и другими приложениями, где требуется аппаратное ИИ‑ускорение.

Компанию мощному процессору в GEEKOM A8 составляет высокоскоростная оперативная память DDR5-5600 объёмом до 32 Гбайт (расширяется до 64 Гбайт) и твердотельный накопитель NVMe с интерфейсом PCIe 4.0 объёмом до 2 Тбайт. Система поддерживает подключение до четырёх мониторов с разрешением вплоть до 8K благодаря обилию портов — USB4, паре HDMI, USB-C с альтернативным режимом DisplayPort. Есть и четвёрка стандартных USB-A, а также сетевой порт (2,5 Гбит/с), слот для карт памяти SD, 3,5-мм аудиоразъём. Присутствует поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

А дополняет картину продуманная система охлаждения с тепловыми трубками и хорошим воздушным потоком, что позволяет устройству эффективно справляться с нагрузкой при сохранении компактных размеров корпуса — 112,4 × 112,4 × 37 мм и веса в 450 граммов.

В свою очередь GEEKOM IT13 оснащён процессором Intel Core i9-13900HK с 14 ядрами, 20 потоками и максимальной частотой до 5,4 ГГц. Эта система в большей степени рассчитана на работу с ресурсоёмкими приложениями для творческой деятельности, в том числе для обработки фото, монтажа видео и работы с 2D- и 3D-графикой.

Встроенная графика Intel Iris Xe уступает Radeon 780M по абсолютной производительности, но хорошо подходит для работы с несколькими экранами, мультимедийных задач, работы с 4К-видео и большинства повседневных сценариев. Да и не слишком «тяжёлые» игры она потянет, так что после насыщенного дня можно будет немного отвлечься.

Модель оснащена до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 (с возможностью расширения до 64 Гбайт) и быстрым SSD с PCIe 4.0 объёмом 1 Тбайт. При этом хранилище данных можно проапгрейдить и расширить: основной SSD можно заменить на 2‑Тбайт модель, дополнительно установить терабайтный твердотельный накопитель в слот M.2 2242 с интерфейсом SATA, а также SSD или HDD в 2,5-дюймовый отсек. Этот компьютер также обладает широким набором интерфейсов — по паре USB4 и HDMI 2.0, 2.5G LAN, Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, а также стандартные USB-A 3.0 и 2.0.

GEEKOM IT13 выполнен в прочном и минималистичном металлическом корпусе, сохраняющем компактные габариты — 117 × 112 × 49 мм и вес около 700 граммов, что позволяет легко интегрировать мини-ПК в любой рабочий или домашний сетап. Также производитель отмечает мощную, но тихую систему охлаждения, так что мини-ПК обеспечит комфортные условия для работы.

Оба мини-ПК ориентированы на требовательных пользователей, которым нужен мощный, универсальный и компактный компьютер для дома или офиса. GEEKOM A8 будет особенно интересен тем, кто работает с ИИ и нуждается в дополнительном ускорении вычислений за счёт NPU, а также тем, кто ценит баланс между CPU- и GPU-производительностью. IT13 — выбор для тех, кому важна многозадачность и высокая производительность в классических рабочих сценариях, но без явного акцента на AI.

На российском рынке обе модели уже доступны: GEEKOM A8 — за 59 900 рублей, а GEEKOM IT13 — за 45 900 рублей. Оба мини-ПК поддерживают апгрейд оперативной памяти и SSD, что увеличивает срок их актуальности и позволяет адаптировать конфигурацию под конкретные задачи.