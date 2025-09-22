Сегодня 22 сентября 2025
В сделку по TikTok вовлечены руководители Fox Corp, Dell и Oracle

До сих пор при обсуждении условий сделки по обособлению американского бизнеса TikTok упоминались главным образом институциональные инвесторы. Тем не менее, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) накануне перечислил и крупных американских предпринимателей, которые будут в ней задействованы.

Источник изображения: Unsplash, Sollen Feyissa

Помимо главы Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), компания которого продолжит отвечать за работу вычислительной инфраструктуры TikTok на территории США, в сделке так или иначе примут участие медиамагнат Лахлан Мёрдок (Lachlan Murdoch), которому принадлежат News Corp и Fox Corp, а также глава и основатель Dell Technologies Майкл Делл. Американский президент вчера во время своего выступления на канале Fox News перечислил этих инвесторов, назвав их выдающимися людьми и «патриотами Америки». По мнению президента, указанные предприниматели «сделают очень хорошее дело», приняв участие в сделке с TikTok.

По словам Трампа, в ней может принять участие и отец Лахлана — 94-летний Руперт Мёрдок (Rupert Murdoch), хотя оба будут действовать через Fox Corp, как поясняют источники Reuters, а не напрямую. Родственная News Corp, которой принадлежат издания The Wall Street Journal и The New York Post, в сделке принимать участия не будет. Подобной характеристике со стороны Трампа даже не помешали былые его претензии к средствам массовой информации, контролируемым Мёрдоками.

Напомним, схема сделки по обособлению американских активов TikTok подразумевает, что существующие инвесторы сохранят за собой 30 % акций, ещё более 50 % будут распределены между новой группой инвесторов, а оставшиеся менее 20 % сохранит за собой китайская ByteDance. Последняя утверждает, что передаст рекомендательный алгоритм американской стороне по лицензии, но чиновники в США утверждают, что этот алгоритм будет полностью находиться под контролем американских акционеров. Трамп также высказал идею о направлении в пользу американского государства своего рода комиссионных отчислений за его личное участие в подготовке сделки, сумма может измеряться несколькими миллиардами долларов США.

