Еврокомиссия пытается ограничить доступ американских бигтехов к финансовым данным граждан

Конечные пользователи крупных информационных сервисов уже давно снабжают компании технологического сектора приличным набором данных, которые те могут использовать для монетизации услуг. Европейские власти пытаются оградить региональный рынок финансовых персональных данных от американских гигантов, чтобы защитить традиционных игроков этого сегмента.

Как отмечает Financial Times, при поддержке Германии Еврокомиссия пытается изолировать Meta✴, Apple, Google и Amazon от новой региональной системы обмена данными о финансовых операциях граждан. Используя такую информацию, участники рынка смогут создавать новые финансовые сервисы для жителей Европы, но крупным американским компаниям технологического сектора придётся полагаться на другие источники подобной информации.

Прежде всего, такая инициатива пойдёт на пользу местным банкам, которые в конкуренции с крупными корпорациями проигрывали с точки зрения полноты информации, собираемой о своих клиентах в глобальной сети. Европейские законодатели, как сообщается, после более чем двух лет обсуждения готовы перейти к формированию заключительных положений закона о системе Financial Data Access (FiDA) в ближайшие недели. Скорее всего, бигтехи из США в данной ситуации окажутся в проигрыше, даже несмотря на свои попытки лоббировать собственные интересы в регионе.

Новый закон позволит третьим компаниям получать доступ к данным о клиентах банков и страховых компаний, чтобы предоставлять с их использованием новые услуги. Местное лобби представителей игроков финансового рынка довольно активно продвигало свои интересы на уровне правительств отдельных стран и Еврокомиссии, добившись в результате дискриминации американских компаний технологического сектора в рамках данного законопроекта. Власти Германии, например, призывали к подобным мерам для обеспечения справедливых условий конкуренции и защиты «цифрового суверенитета потребителей» в регионе. Окончательное чтение законопроекта будет проведено этой осенью, после чего его планируется утвердить. Впрочем, президент США Дональд Трамп (Donald Trump), стоящий на защите интересов американских компаний, может вмешаться в этот процесс. Некоторые игроки рынка считают, что такое искусственное ограничение конкуренции в Европе приведёт к потере местными пользователями возможности получать самые передовые финансовые услуги.