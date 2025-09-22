Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём

Астрономам удалось раскрыть секрет странной звёздной системы, которая ставила их в тупик в течение многих лет. Речь о самой яркой после Солнца звезде на нашем небосклоне — Бетельгейзе — и находящейся поблизости молодой звезде-компаньоне. Учёные считают, что уже через несколько лет Бетельгейзе взорвётся настолько яркой сверхновой, что её будет видно невооружённым глазом с поверхности нашей планеты даже днём.

Эта звёздная система состоит из белого карлика и его звезды-компаньона, которые обращаются вокруг друг друга примерно дважды за земные сутки. Система находится в 10 тыс. световых лет от нашей планеты в созвездии Ориона. Яркая звезда привлекала внимание людей с момента её открытия в 1902 году. Теперь же астрономы из Университета Саутгемптона провели новое исследование, на основе которого было сделано заключение о неминуемой катастрофической судьбе Бетельгейзе, которая взорвётся сверхновой и уничтожит своего спутника.

Учёным удалось установить, что звезда буквально «высасывает жизнь» из своего компаньона, превращая накопившуюся материю в пылающую массу. Этот процесс настолько интенсивен, что на поверхности Бетельгейзе, сияющей подобно маяку в ночном небе, происходит термоядерная реакция. Учёные пришли к выводу, что в конечном счёте превращение в белого карлика не станет конечной стадией в её развитии.

Действительно, превращение в белого карлика обычно представляет собой финальную стадию развития звёзд с массой, близкой к солнечной. Это происходит, когда у звезды заканчиваются ресурсы для поддержания ядерного синтеза. Наше Солнце закончит свою жизнь в виде постепенно остывающего белого карлика, когда у него закончится водород примерно через 5–6 млрд лет.

Одиночные звёзды обычно постепенно затухают. Однако белый карлик, имеющий звезду-компаньона, имеет все шансы получить более впечатляющий и взрывной конец. Это происходит, когда плотная умершая звезда сближается с компаньоном настолько, что благодаря гравитации начинает поглощать его. Поглощаемая материя не может просто присоединяться к карлику из-за его вращения. Вместо этого она образует вокруг звезды вращающееся и уплотнённое облако материи, которое принято называть аккреционным диском.

Материя из этого облака постепенно сбрасывается на поверхность карлика. Это продолжается до тех пор, пока накапливаемая масса не превысит так называемый предел Чандрасекара, который варьируется в диапазоне от 1,38 до 1,44 солнечных масс. Это предельная масса, с которой звезда может существовать в виде белого карлика. После этого звезда взорвётся сверхновой и уничтожит то, что останется к тому моменту от звезды-компаньона.

К такому выводу учёные пришли после анализа данных, полученных комплексом Very Large Telescope, в состав которого входят несколько телескопов, расположенных в пустыне Атакама на севере Чили. Исследование показало, что вокруг звёздной системы существует гигантское газовое гало, состоящее из материи, украденной у звезды-компаньона. Его появление стало результатом того, что Бетельгейзе вырабатывает огромное количество энергии, отбирая материю у своего компаньона.

Обширное газовое гало охватывает всю систему и указывает на то, что звезда поглощает гораздо больше вещества, чем может обработать. Это также означает, что такая ситуация не продлится долго. Но когда белому карлику придёт конец, пока не ясно. Учёные предполагают, что белый карлик может превратиться в сверхновую уже в ближайшие годы. В этом случае вспышку от взрыва будет видно с поверхности нашей планеты невооружённым глазом.

«Когда две звезды наконец столкнутся друг с другом и взорвутся, это будет взрыв сверхновой, настолько яркий, что его будет видно с Земли даже днём», — говорится в исследовании, которое недавно было опубликовано в журнале Monthly Notices Королевского астрономического общества.