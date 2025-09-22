Видеокарта Intel Arc Pro B60 с 24 Гбайт GDDR6 замечена в рознице по цене $599

Графические решения на основе дискретных чипов Intel семейства Battlemage, разумеется, не так популярны, как некоторая продукция AMD и Nvidia, но на рынке они не только присутствуют, но и демонстрируют периодическое расширение ассортимента. Например, в рознице недавно была замечена видеокарта Intel Arc Pro B60 с 24 Гбайт памяти типа GDDR6, причём ценник в $599 для таких характеристик показался вполне гуманным.

Как поясняет TechPowerUp, один из американских интернет-магазинов на своей виртуальной витрине выставил видеокарту Intel Arc Pro B60 производства ASRock, которую та отнесла к семейству Creator. Последняя часть наименования подразумевает, что продукт придётся по вкусу владельцам рабочих станций, которым нужен большой объём GDDR6. В данном случае эта память объёмом 24 Гбайт сочетается с 192-разрядной шиной, обеспечивая пропускную способность 456 Гбайт/с. Такие характеристики проявят себя при работе с большими языковыми моделями, обработке больших объёмов графических данных и разного рода вычислениях. Система охлаждения с вентилятором тангенциального типа позволяет видеокарте уложиться в пространство двух слотов охлаждения, на задней панели также предусмотрены четыре порта DisplayPort.

Графический процессор Intel семейства Battlemage работает на частоте около 2,4 ГГц и оснащается 160 блоками XMX, которые ускоряют вычисления в формате INT8 и FP32. Если подобные видеокарты будут предлагать в рознице и прочие партнёры Intel, они смогут стать одними из самых доступных решений с таким объёмом памяти типа GDDR6. Ранее предполагалось, что такие видеокарты стоят более $1000 и предлагаются только по каналам OEM производителям готовых систем.