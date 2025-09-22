Сегодня 22 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google Chrome для Android научился перес...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста

В браузере Chrome для Android появилась новая функция «Аудиообзоры» (Audio Overviews) на базе искусственного интеллекта. Вместо того чтобы просто зачитывать полный текст веб-страницы, мобильный интернет-обозреватель теперь может предложить созданный с помощью ИИ аудиообзор контента в виде подкаста.

Источник изображения: Rubaitul Azad/unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad/unsplash.com

Как сообщает ресурс Android Authority, ИИ создаёт краткое содержание веб-страницы и воспроизводит его как диалог между двумя ведущими подкаста. Цель — сократить прослушивание любой статьи или фрагмента текста и сделать его более занимательным для пользователей.

Для доступа к новой функции Chrome для Android необходимо открыть веб-страницу, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать опцию «Прослушать эту страницу». Новая функция аудиообзоров доступна во вкладке «Режим чтения» рядом с параметром скорости воспроизведения.

Ресурс Android Authority отметил, что данная функция заимствована у приложения Google NotebookLM, которое первым предложило аудиообзоры, сгенерированные ИИ, для преобразования длинного контента в удобные для восприятия подкасты. В марте Google также представила функцию аудиообзоров в чат-боте Gemini.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую вовсю взламывались ПК
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome
Microsoft «тестирует» ещё одну кнопку Copilot в Windows 11
Вышли первые приложения, использующие локальные модели ИИ Apple в iOS 26 — пока не впечатляет
ChatGPT превратили в сообщника при краже секретных данных из Gmail
Теги: ии, браузер, google, chrome, android
ии, браузер, google, chrome, android
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Apple всё же выпустит MacBook с сенсорным экраном, но не в этом году
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Первый складной iPhone будет выглядеть как пара склеенных iPhone Air
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста 4 мин.
Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали приключенческую игру «Чёртова служба» про чёрта на службе у Петра Первого 12 мин.
Актриса озвучки Mafia: The Old Country проговорилась о новой «Мафии» 2 ч.
Боевик «Земский собор» от создателей «Смуты» получил демоверсию на ПК и выйдет в срок, если только «небо на землю не упадёт» 4 ч.
Американских бигтехов лишат доступа к финансовым данным европейцев 6 ч.
В сделку по TikTok вовлечены руководители Fox Corp, Dell и Oracle 8 ч.
Китайцы утратят контроль над американским TikTok после сделки с США — лишь 1 из 7 мест в совете директоров достанется ByteDance 24 ч.
Новая статья: Hell is Us — прекрасная диковинка. Рецензия 21-09 00:03
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома 20-09 15:02
Microsoft представила радужный отчёт о Windows Arm, но основную проблему «замела под ковёр» 20-09 14:28
Apple заменит чипы Qualcomm в MacBook и iPad на собственные решения — пока их тестируют на новых iPhone 5 мин.
Arista проектирует коммутаторы с СЖО для ИИ ЦОД 44 мин.
Видеокарта Intel Arc Pro B60 с 24 Гбайт GDDR6 замечена в рознице по цене $599 48 мин.
Порт для кораблей и данных: Гибралтар одобрил создание 250-МВт ИИ ЦОД 2 ч.
GEEKOM A8 и GEEKOM IT13 — мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen и Intel Core 2 ч.
Официально: смартфоны Xiaomi 17 на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 выйдут 25 сентября 2 ч.
«Байкал Электроникс» представила универсальный микроконтроллер Baikal-U (BE-U1000) 3 ч.
Память HBM3E от Samsung наконец пробилась в ИИ-ускорители Nvidia — акций первой взлетели до годового максимума 3 ч.
JLL: среднегодовой темп роста выручки неооблаков за пять лет составил 82 % 4 ч.
IIIF150 Action 15Pro — смартфон с защитой IP68 и IP69K, вторым дисплеем и толщиной 6,88 мм 4 ч.