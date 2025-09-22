Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста

В браузере Chrome для Android появилась новая функция «Аудиообзоры» (Audio Overviews) на базе искусственного интеллекта. Вместо того чтобы просто зачитывать полный текст веб-страницы, мобильный интернет-обозреватель теперь может предложить созданный с помощью ИИ аудиообзор контента в виде подкаста.

Как сообщает ресурс Android Authority, ИИ создаёт краткое содержание веб-страницы и воспроизводит его как диалог между двумя ведущими подкаста. Цель — сократить прослушивание любой статьи или фрагмента текста и сделать его более занимательным для пользователей.

Для доступа к новой функции Chrome для Android необходимо открыть веб-страницу, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать опцию «Прослушать эту страницу». Новая функция аудиообзоров доступна во вкладке «Режим чтения» рядом с параметром скорости воспроизведения.

Ресурс Android Authority отметил, что данная функция заимствована у приложения Google NotebookLM, которое первым предложило аудиообзоры, сгенерированные ИИ, для преобразования длинного контента в удобные для восприятия подкасты. В марте Google также представила функцию аудиообзоров в чат-боте Gemini.