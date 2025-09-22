Журналисты проанализировали, почему всё меньше и меньше игр Xbox выходит на дисках

Редакция портала Windows Central проанализировала причины, почему игровые консоли Xbox от компании Microsoft за последние годы превратились по большей части в платформу цифровой дистрибуции.

Напомним, Microsoft была первым платформодержателем, предложившим загрузку цифровых версий игр и консоль без дисковода. Xbox также активно подталкивает пользователей к единой библиотеке, не привязанной к устройствам.

В игры на дисках не сыграть через облачный сервис, с ними не воспользоваться преимуществами программы Xbox Play Anywere, розничные издания нельзя запустить на Xbox Series S: «Большинство путей в экосистеме Xbox ведут к "цифре"».

Вместе с этим аудитория дисковых игр на Xbox сократилась настолько, что ретейлеры предлагают цифровые версии на одной странице с розничными, а при портировании проектов на физические носители компании зачастую обходят Xbox стороной.

По словам главы Limited Run Games Джоша Фейрхёрста (Josh Fairhurst), выпуск дисковых изданий игр на Xbox не отбивает потраченные на него деньги — в среднем порт стоит $50 тыс., а зарабатывает около $30 тыс.

Для Microsoft цифровая дистрибуция — наивысшая форма сохранения игр и совместимости с ними, ведь компании это выгодно: для доступа к ней пользователям необходимо находиться в экосистеме Xbox и облаке.

Как подметили в Windows Central, Microsoft обычно выявляет тренды и подстраивается под них, не пытаясь сопротивляться. Возможно, течение удобства доступа (цифровые копии всегда под рукой) чересчур сильное, чтобы плыть против него.