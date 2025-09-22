Konami поинтересовалась, ремейки каких Metal Gear фанаты хотят увидеть после Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Релиз стелс-экшена Metal Gear Solid Delta: Snake Eater обернулся для японского издателя и разработчика Konami мгновенным успехом и, похоже, на одном ремейке из серии Metal Gear компания останавливаться не собирается.
Микроблог Metal Gear Network подметил, что в опросе Konami, приуроченном к будущему выпуску передачи Metal Gear Production Hotline (25 сентября в 5:30 МСК), фигурирует несколько интригующих вопросов для фанатов серии.
Например, ремейки каких игр из франшизы Metal Gear поклонники хотят увидеть в будущем. Вариантов восемь:
- Metal Gear (1987 год; MSX2);
- Metal Gear 2: Solid Snake (1990; MSX2);
- Metal Gear Solid (1998; PS1);
- Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001; PS2);
- Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008; PS3);
- Metal Gear Solid: Peace Walker (2010; PSP);
- Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (2014; PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One);
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015; PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One).
Как можно заметить, в списке присутствуют лишь основные игры серии. Ни слешеру Metal Gear Rising: Revengeance от PlatinumGames, ни ответвлениям с PSP (Portable Ops, Ac!d) от самой Kojima Productions места не нашлось.
Кроме того, среди ответов на вопрос, какую информацию фанаты ждут от предстоящего шоу, упоминаются неанонсированный сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 и «другие будущие разработки в серии Metal Gear».
В прошлом Konami подтвердила планы на Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. По слухам, в Vol. 2 войдут Guns of the Patriots, Peace Walker и The Phantom Pain. На переиздание MGS 4 намекали и в самой компании.
Сейчас Konami готовит новое поколение специалистов для работы над «более захватывающими играми» по MGS, чем вышедшая в августе Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — ремейк MGS 3: Snake Eater c PS2.
