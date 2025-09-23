Сегодня 23 сентября 2025
NASA: SpaceX скорее всего просрочит запуск лунного модуля Starship HLS на несколько лет

Запуск лунного посадочного модуля SpaceX Starship HLS (Human Landing System), предназначенный для запланированной на 2027 год миссии «Артемида-3» (Artemis 3), может быть отложен на неопределённое время, сообщает Engadget со ссылкой на SpaceNews. Основная причина связана с трудностями дозаправки криогенным топливом на орбите.

Источник изображения: SpaceX

Starship HLS — это вариант космического корабля Starship, созданный для работы на Луне и вокруг неё, который должен доставлять астронавтов с орбиты Луны на её поверхность. Однако проект столкнулся с техническими трудностями. Аналитик NASA Пол Хилл (Paul Hill) заявил, что «график HLS находится под угрозой срыва и может задержаться на несколько лет по сравнению с высадкой на Луну аппарата Artemis 3 в 2027 году».

В качестве основной проблемы указывается перекачка криогенного топлива, и команде SpaceX ещё предстоит найти способ дозаправки Starship на низкой околоземной орбите перед его отправкой к Луне. Это будет первая версия корабля, способная на такую ​​перекачку, но работа замедляется из-за продолжающейся модернизации двигателей.

Одновременно задержки в графике могут дать преимущество Китаю, который разрабатывает собственный лунный модуль Lanyue для высадки к 2030 году. При этом SpaceX уже отошла от графика: в 2023 году компания планировала провести орбитальную дозаправку к 2025 году, но этого не произошло, а заявления Илона Маска (Elon Musk) о скором решении вопроса также не подтвердились. Так что опасения по поводу китайского модуля имеют под собой почву.

Несмотря на проблемы с Artemis 3, миссия Artemis 2, предусматривающая облёт Луны четырьмя астронавтами на ракете SLS без посадки, остаётся в графике на 2026 год. Напомним, последний полёт на Луну состоялся в 1972 году в рамках миссии «Аполлон-17», ставшей шестой и заключительной высадкой человека на Луну в рамках американской космической программы «Аполлон».

Источник:

nasa, лунный модуль, илон маск, spacex
