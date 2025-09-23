Крупнейшие корпорации заливают миллиарды в ИИ, даже не понимая, зачем им это нужно

Редкое квартальное отчётное мероприятие в наши дни обходится без заявлений руководства компаний о необходимости увеличения расходов на искусственный интеллект или прогнозов по увеличению выручки от поставки связанных с ним компонентов. Вместе с тем многие участники рынка до сих пор не до конца понимают, какие выгоды сулит внедрение таких технологий.

К такому выводу приходит издание Financial Times по итогам изучения стенограмм и квартальных отчётов сотен американских компаний, входящих в индекс S&P 500, за прошлый год. Крупные компании технологического сектора США, как поясняют авторы исследования, превозносят возможности ИИ и призывают тратить сотни миллиардов долларов США на развитие сопутствующей инфраструктуры, но некоторые из них при этом плохо представляют, какую практическую выгоду могут извлечь из внедрения ИИ. Многие просто стараются «не отставать от рынка» в этой тенденции.

Проще всего приходится компаниям, которые занимаются технической поддержкой клиентов и обработкой больших массивов данных, поскольку для них ИИ обеспечивает очевидные преимущества. Прочим компаниям приходится проявлять изобретательность. Поставщики вооружений отмечают, что использование ИИ позволяет быстрее принимать решение на поле боя. Ветеринары применяют ИИ для ускорения диагностики заболеваний у животных. При этом многие компании не понимают, что им делать с ИИ, но вкладываются в его внедрение просто из опасений, что конкуренты добьются успеха в данной сфере первыми.

Проанализировав упоминания об ИИ в формах отчётности для SEC на сайтах компаний, входящих в индекс S&P 500, представители Financial Times пришли к выводу, что в 374 случаях эта тема упоминалась на протяжении 12 предыдущих месяцев. В 87 % случаев тон описания последствий внедрения ИИ был оптимистичным, никаких сопутствующих опасений не высказывалось. Компании, не связанные с технологиями обработки данных, в меньшей мере понимают выгоду от внедрения ИИ в своём бизнесе. Coca-Cola, например, пока предпочитает только использовать ИИ для производства рекламы.

Примечательно, что доводы в пользу внедрения ИИ формулировались в отчётах компаний достаточно размыто, даже если речь шла о росте производительности, тогда как риски и угрозы классифицировались и описывались гораздо чётче. Представители энергетической и даже добывающей отрасли часто упоминали о положительном влиянии спроса на новые центры обработки данных на собственный бизнес.

Тем не менее, по мере роста количества компаний, упоминающих об ИИ в своей отчётности, доля оценивающих эти технологии только в положительном ключе участников рынка по сравнению с 2022 годом сократилась. В прошлом году больше всего компании выражали обеспокоенность состоянием информационной безопасности в контексте использования искусственного интеллекта. Microsoft также усмотрела опасность в разочаровании общественности неудовлетворительными примерами внедрения ИИ, которые способны в целом оттолкнуть клиентов от соответствующих новшеств. Многие компании просто не верят, что усилия по внедрению ИИ в обязательном порядке будут успешными.

Одно из исследований показало, что 95 % попыток внедрить генеративный ИИ на уровне экспериментов с повышением производительности труда персонала самой Microsoft завершились неудачей. Основная причина провала кроется в том, что современные инструменты для работы с ИИ не обладают долгосрочной памятью и средствами индивидуализации. Из-за этого их трудно эффективно встраивать в существующую инфраструктуру компаний. Руководители при этом нередко считали эксперименты с ИИ успешными, тогда как рядовые сотрудники оценивали итоги прямо противоположно.

В 174 отчётах компаний за прошлый год содержались опасения по поводу растущих регуляторных и юридических проблем с использованием ИИ. В частности, техногиганты опасаются штрафов за неправомерное использование чужой интеллектуальной собственности при обучении собственных больших языковых моделей. Этого боится даже такая далёкая от сферы информационных технологий компания, как PepsiCo. Многие компании имеют более чёткое представление о рисках, связанных с внедрением ИИ, чем о потенциальных выгодах.