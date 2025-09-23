DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён

Канадский энтузиаст Salty Croissant на страницах ресурса HWBot вполне официально считается рекордсменом в разгоне DDR5, но дело в том, что зарегистрированный им сегодня в базе результат (DDR5-12920) уже успел немного устареть, поскольку на страницах своих социальных сетей энтузиаст демонстрирует доказательства покорения им высоты DDR5-13020.

Если это достижение будет подтверждено традиционными методами типа валидации результатов в системе CPU-Z, то оно станет первым случаем превышения психологической отметки DDR5-13000, пусть и на весьма скромные 20 МГц частоты. По всей видимости, в обоих экспериментах автор рекорда использовал одинаковый набор комплектующих и методы охлаждения. Центральный процессор Intel Core Ultra 7 265K семейства Arrow Lake-S был установлен в материнскую плату Gigabyte Z890 Aorus Tachyon Ice и охлаждался жидким азотом при помощи специального медного резервуара.

Модуль памяти Corsair Vengeance объёмом 24 Гбайт в данном случае также охлаждался жидким азотом, в режиме DDR5-13020 он сохранил тайминги 68-128-128-256-2. Словом, режим не самый практичный с точки зрения долговременной работы, наверняка это и обусловило отсутствие результатов валидации CPU-Z. По этой причине в базе данных HWBot за автором достижения значится другой свежий рекорд, соответствующий режиму DDR5-12920 и значениям таймингов 68-127-127-127-2. В данном случае задержки имеют более агрессивные значения, что говорит о необходимости их ослабить для покорения рубежа DDR5-13020.