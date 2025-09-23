Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы

На платформе Wildberries в Республике Беларусь запустили тестирование оплаты покупок с помощью электронного сертификата, приобретаемого посредством обмена криптовалюты на платформе Whitebird. Сертификаты, номинированные в белорусских рублях, можно использовать только для оплаты покупок на маркетплейсе, сообщает портал Myfin со ссылкой на информацию компании.

В настоящее время оплата доступна в тестовом режиме в приложении на iOS и Android для пилотной группы покупателей. В дальнейшим этим сервисом смогут воспользоваться все клиенты Wildberries.

Согласно законодательству Республики Беларусь деятельность сервисов криптообмена разрешена для резидентов Парка высоких технологий, к которым относится Whitebird.

Чтобы приобрести сертификат, необходимо зарегистрироваться на Whitebird и пройти верификацию. Курс конвертации обновляется в режиме реального времени, комиссия за операцию покупки сертификата сервисом не взимается. Проект поддерживает большинство популярных криптовалют: USDT, ВTC, ETH, TRX, TON и т.д.

Как сообщается, Whitebird осуществляет на постоянной основе AML-мониторинг с целью выявления подозрительных транзакций, связанных с преступной деятельностью, а также проходит ежегодную проверку аудиторских компаний и соблюдает требования регулирования в сфере ПОД/ФТ.