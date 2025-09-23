Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае

Попав более пяти лет назад под американские санкции, китайская компания Huawei Technologies лишилась доступа к операционной системе Google Android, которую использовала до этого в своих смартфонах, а потому ей пришлось создать собственную программную платформу HarmonyOS. Последняя уже шестой квартал подряд опережает в Китае по популярности Apple iOS.

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается South China Morning Post, в прошлом квартале доля HarmonyOS на китайском рынке операционных систем для мобильных устройств составляла 17 %, что на один процентный пункт больше, чем у Apple iOS. По сути, теперь программная платформа Huawei уступает по популярности в Китае только Google Android, которая занимает 66 % местного рынка. В мировых масштабах влияние Google ещё сильнее, поскольку она занимает 79 % глобального рынка.

В Китае росту популярности HarmonyOS во многом способствовали флагманские смартфоны Huawei семейства Nova, а также складные модели с гибким дисплеем. Версия операционной системы HarmonyOS 5 уже установлена более чем на 17 млн устройств. В мировых масштабах этой операционной платформой оснащались не более 4 % смартфонов, проданных в прошлом квартале. На мировом рынке Apple iOS контролирует 17 %, уступая только Android с её 79 %. Недавно Huawei объявила о запуске программы субсидирования разработок приложений для своей платформы, на эти нужды будет направлено $140,5 млн. По мнению руководства компании, Huawei уже построила экосистему, полностью независимую от США.