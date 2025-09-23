Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае

Попав более пяти лет назад под американские санкции, китайская компания Huawei Technologies лишилась доступа к операционной системе Google Android, которую использовала до этого в своих смартфонах, а потому ей пришлось создать собственную программную платформу HarmonyOS. Последняя уже шестой квартал подряд опережает в Китае по популярности Apple iOS.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

По данным Counterpoint Research, на которые ссылается South China Morning Post, в прошлом квартале доля HarmonyOS на китайском рынке операционных систем для мобильных устройств составляла 17 %, что на один процентный пункт больше, чем у Apple iOS. По сути, теперь программная платформа Huawei уступает по популярности в Китае только Google Android, которая занимает 66 % местного рынка. В мировых масштабах влияние Google ещё сильнее, поскольку она занимает 79 % глобального рынка.

В Китае росту популярности HarmonyOS во многом способствовали флагманские смартфоны Huawei семейства Nova, а также складные модели с гибким дисплеем. Версия операционной системы HarmonyOS 5 уже установлена более чем на 17 млн устройств. В мировых масштабах этой операционной платформой оснащались не более 4 % смартфонов, проданных в прошлом квартале. На мировом рынке Apple iOS контролирует 17 %, уступая только Android с её 79 %. Недавно Huawei объявила о запуске программы субсидирования разработок приложений для своей платформы, на эти нужды будет направлено $140,5 млн. По мнению руководства компании, Huawei уже построила экосистему, полностью независимую от США.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple больше не топ-1 по поставкам смарт-часов в мире — впервые лидерство за Huawei
Huawei вернула лидерство на китайском рынке смартфонов — Apple только на пятом месте
Huawei выпустила «безандроидную» бета-версию HarmonyOS 6 — пока только для разработчиков
Обновление Windows 11 сломало приложения для Blu-ray и цифрового ТВ
Microsoft добавила в Windows 11 видеообои — впервые со времён Vista
Google Chrome для Android научился пересказывать веб-страницы в виде подкаста
Теги: huawei, huawei technologies, harmonyos, apple ios, google android
huawei, huawei technologies, harmonyos, apple ios, google android
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже
Bugatti повержен: электрокар BYD YangWang U9 стал самым быстрым серийным автомобилем
Кодзима показал первый постер шпионского боевика Physint в духе Metal Gear и анонсировал ещё одну экранизацию Death Stranding
Умное кольцо «Сбера» поступило в продажу за 24 990 рублей, но купить его могут не все
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае 42 мин.
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку 2 ч.
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы 2 ч.
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране 2 ч.
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem 3 ч.
Исполнитель роли Тревора в GTA V оказался равнодушен к GTA VI и призвал геймеров читать Достоевского 3 ч.
«Яндекс» поселил «Алису» на флагманском ИИ в мессенджерах Max и Telegram 4 ч.
Google снова попытаются разорвать на части — Минюст США потребовал отделения рекламного бизнеса 5 ч.
Производитель Peugeot, Opel и Fiat заявил об утечке данных клиентов после хакерской атаки 6 ч.
Крупнейшие корпорации заливают миллиарды в ИИ, даже не понимая, зачем им это нужно 7 ч.
За ИИ в дальнюю дорогу: Китай строит собственный децентрализованный вариант Stargate 12 мин.
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400 12 мин.
Учёные впервые засекли сигнал из другой Вселенной, но это не точно 17 мин.
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён 2 ч.
В Южной Корее создали самые лучшие подводные солнечные элементы 2 ч.
Красный флаг для «красной» компании — Moody's раскритиковало эпохальный план Oracle по созданию ИИ ЦОД 3 ч.
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси 4 ч.
Huawei собралась за три года догнать Nvidia в сфере ИИ, завалив рынок ускорителями Ascend и не только 4 ч.
SoftBank, Meta и др. проложат между Японией и Сингапуром подводный интернет-кабель Candle длиной 8 тыс. км 4 ч.
Найдётся всё: Китай запустил самый мощный в мире георадар, от которого в толще Земли ничего не скроется 4 ч.