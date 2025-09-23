Новые меры по борьбе с мошенниками обойдутся российским операторам в десятки миллиардов рублей

Предусмотренная законом передача данных о геолокации абонентов-иностранцев в ГИС «Антифрод» обойдётся операторам в десятки миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на экспертов Ассоциации больших данных. Ещё несколько миллиардов придётся потратить на сохранение телефонных разговоров, у которых выявлены признаки мошеннических действий, подсчитали в РСПП. Потребуются также расходы на интеграцию обрабатывающих персональные данные ресурсов с «Госуслугами»; а требование устанавливать на некоторые сайты отечественные сертификаты безопасности грозит их владельцам убытками.

Такие выводы следуют из размещённого ещё 26 августа на сайте правительства документа, подготовленного Ассоциацией больших данных (АБД, включает широкий спектр компаний и организаций — от «Яндекса» до Центра стратегических разработок) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Мобильные операторы лишены возможности постоянно отслеживать местоположение абонентов-иностранцев, указывают в АБД — создание такой системы потребует затрат, сравнимых с расходами на реализацию «закона Яровой» — последний только в 2024 году обошёлся операторам в 40 млрд руб. Миллиардными расходами грозит обернуться и требование сохранять и направлять в Минцифры «записи телефонных переговоров, имеющих признаки совершения противоправных действий», ведь потребуется создать систему, предназначенную для анализа голосовых вызовов на предмет наличия признаков мошеннических действий. Уже действуют аналогичные требования «закона Яровой», которые дублируются новыми нормами — от избыточной нагрузки эксперты предлагают отказаться.

В Минцифры, однако, настаивают, что инициатива затронет только злоумышленников, а не добросовестных абонентов мобильных операторов. «Сейчас документ проходит необходимые согласования и прорабатывается при участии заинтересованных ведомств и организаций, в том числе с точки зрения его реализации и снижения возможных затрат, поэтому говорить о деталях преждевременно. Финальной версии пока нет», — подчеркнули там.

В арсенале средств мобильных операторов попросту нет инструментов для осуществления мониторинга геолокации хотя бы части абонентов, указывают эксперты. Можно лишь разово отследить по радиусам действия базовых станций примерное местоположение человека, а для слежения за людьми используются приложения с доступом к GPS. Если исходить из того, что расходы на эту задачу составят около 40 млрд руб. и разделить это бремя поровну между четырьмя операторами, сумма получится ощутимой. Для сравнения, за 2024 год чистая прибыль «Ростелекома» составила 15,2 млрд руб., МТС — 49 млрд руб., «МегаФона» — 44,3 млрд руб., «Билайна» — 18,5 млрд руб. Наиболее эффективной инициативой эксперты назвали схему контроля абонентских устройств по IMEI.

Ещё одна потенциальная проблема — требование законопроекта в качестве единой платформы по управлению согласиями на сбор персональных данных использовать «Госуслуги». В стране зарегистрированы 2,4 млн операторов персональных данных — в этом списке значатся предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Для подключения их сайтов к «Госуслугам» потребуется внести в них значительные доработки, в том числе подключить средства криптографической защиты информации (СКЗИ) классом не ниже КС3 — такие используются для защиты самых важных данных, в том числе составляющих государственную тайну. На практике решить такую задачу способен только крупный бизнес, а у ИП для этого нет ни средств, ни доступа к специалистам.

Наконец, есть требование о поэтапном переводе сайтов, в том числе соцсетей, агрегаторов, досок объявлений, банков, бюджетных организаций и видеоплатформ на российские сертификаты безопасности. Популярнейшие браузеры, такие как Chrome, Edge, Safari воспринимают их как небезопасные и выводят пользователям предупреждения, что открывать такие ресурсы нежелательно. В итоге большинство граждан может вообще перестать пользоваться этими ресурсами, а их владельцам останется только сворачивать бизнес, отмечают в РСПП. Зарубежные поисковые системы могут исключить такие сайты из индекса, добавляют эксперты. Нет также ясности, как это требование будет применяться к мобильным приложениям, и как это поможет в борьбе с мошенниками.