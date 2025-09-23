Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Новые меры по борьбе с мошенниками обойд...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Новые меры по борьбе с мошенниками обойдутся российским операторам в десятки миллиардов рублей

Предусмотренная законом передача данных о геолокации абонентов-иностранцев в ГИС «Антифрод» обойдётся операторам в десятки миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на экспертов Ассоциации больших данных. Ещё несколько миллиардов придётся потратить на сохранение телефонных разговоров, у которых выявлены признаки мошеннических действий, подсчитали в РСПП. Потребуются также расходы на интеграцию обрабатывающих персональные данные ресурсов с «Госуслугами»; а требование устанавливать на некоторые сайты отечественные сертификаты безопасности грозит их владельцам убытками.

Источник изображения: Franck / unsplash.com

Источник изображения: Franck / unsplash.com

Такие выводы следуют из размещённого ещё 26 августа на сайте правительства документа, подготовленного Ассоциацией больших данных (АБД, включает широкий спектр компаний и организаций — от «Яндекса» до Центра стратегических разработок) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Мобильные операторы лишены возможности постоянно отслеживать местоположение абонентов-иностранцев, указывают в АБД — создание такой системы потребует затрат, сравнимых с расходами на реализацию «закона Яровой» — последний только в 2024 году обошёлся операторам в 40 млрд руб. Миллиардными расходами грозит обернуться и требование сохранять и направлять в Минцифры «записи телефонных переговоров, имеющих признаки совершения противоправных действий», ведь потребуется создать систему, предназначенную для анализа голосовых вызовов на предмет наличия признаков мошеннических действий. Уже действуют аналогичные требования «закона Яровой», которые дублируются новыми нормами — от избыточной нагрузки эксперты предлагают отказаться.

В Минцифры, однако, настаивают, что инициатива затронет только злоумышленников, а не добросовестных абонентов мобильных операторов. «Сейчас документ проходит необходимые согласования и прорабатывается при участии заинтересованных ведомств и организаций, в том числе с точки зрения его реализации и снижения возможных затрат, поэтому говорить о деталях преждевременно. Финальной версии пока нет», — подчеркнули там.

Источник изображения: FlyD / unsplash.com

Источник изображения: FlyD / unsplash.com

В арсенале средств мобильных операторов попросту нет инструментов для осуществления мониторинга геолокации хотя бы части абонентов, указывают эксперты. Можно лишь разово отследить по радиусам действия базовых станций примерное местоположение человека, а для слежения за людьми используются приложения с доступом к GPS. Если исходить из того, что расходы на эту задачу составят около 40 млрд руб. и разделить это бремя поровну между четырьмя операторами, сумма получится ощутимой. Для сравнения, за 2024 год чистая прибыль «Ростелекома» составила 15,2 млрд руб., МТС — 49 млрд руб., «МегаФона» — 44,3 млрд руб., «Билайна» — 18,5 млрд руб. Наиболее эффективной инициативой эксперты назвали схему контроля абонентских устройств по IMEI.

Ещё одна потенциальная проблема — требование законопроекта в качестве единой платформы по управлению согласиями на сбор персональных данных использовать «Госуслуги». В стране зарегистрированы 2,4 млн операторов персональных данных — в этом списке значатся предприятия малого бизнеса и индивидуальные предприниматели. Для подключения их сайтов к «Госуслугам» потребуется внести в них значительные доработки, в том числе подключить средства криптографической защиты информации (СКЗИ) классом не ниже КС3 — такие используются для защиты самых важных данных, в том числе составляющих государственную тайну. На практике решить такую задачу способен только крупный бизнес, а у ИП для этого нет ни средств, ни доступа к специалистам.

Наконец, есть требование о поэтапном переводе сайтов, в том числе соцсетей, агрегаторов, досок объявлений, банков, бюджетных организаций и видеоплатформ на российские сертификаты безопасности. Популярнейшие браузеры, такие как Chrome, Edge, Safari воспринимают их как небезопасные и выводят пользователям предупреждения, что открывать такие ресурсы нежелательно. В итоге большинство граждан может вообще перестать пользоваться этими ресурсами, а их владельцам останется только сворачивать бизнес, отмечают в РСПП. Зарубежные поисковые системы могут исключить такие сайты из индекса, добавляют эксперты. Нет также ясности, как это требование будет применяться к мобильным приложениям, и как это поможет в борьбе с мошенниками.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
WhatsApp и Telegram стали популярнее в России, несмотря на блокировку звонков
Предзаказы на Apple iPhone 17 бьют рекорды в России
Списки сайтов, доступных при отключениях мобильного интернета, будут обновлять еженедельно
Производитель Peugeot, Opel и Fiat заявил об утечке данных клиентов после хакерской атаки
Jaguar Land Rover уже три недели не может запустить информационные системы после хакерского взлома
Google Chrome получил экстренное обновление из-за уязвимости, через которую вовсю взламывались ПК
Теги: антифрод, россия, операторы связи, законодательство
антифрод, россия, операторы связи, законодательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
«Таким я его и видел, когда играл в первый раз»: художник впечатлил фанатов Oblivion переосмыслением города Чейдинхол в реалистичном масштабе
Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6 9 мин.
ИИ придумает новое мороженное для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo 15 мин.
Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками 2 ч.
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае 3 ч.
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку 4 ч.
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы 4 ч.
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go дешевле $5 в месяц в ещё одной стране 4 ч.
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem 4 ч.
Исполнитель роли Тревора в GTA V оказался равнодушен к GTA VI и призвал геймеров читать Достоевского 5 ч.
«Яндекс» поселил «Алису» на флагманском ИИ в мессенджерах Max и Telegram 5 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 17 мин.
BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество 30 мин.
РСК и «ХайТэк» представили ПАК с российскими ИИ-ускорителями LinQ HPQ 2 ч.
За ИИ в дальнюю дорогу: Китай строит собственный децентрализованный вариант Stargate 2 ч.
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400 2 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён 4 ч.
В Южной Корее создали самые лучшие подводные солнечные элементы 4 ч.
Красный флаг для «красной» компании — Moody's раскритиковало эпохальный план Oracle по созданию ИИ ЦОД 5 ч.
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси 5 ч.
Huawei собралась за три года догнать Nvidia в сфере ИИ, завалив рынок ускорителями Ascend и не только 5 ч.