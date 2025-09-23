Сегодня 23 сентября 2025
Новости Software
Larian неожиданно выпустила нативную версию Baldur’s Gate 3 для Steam Deck, которая лучше работает и быстрее загружается

Хотя разработчики из бельгийской Larian Studios уже по большому счёту попрощались со своей фэнтезийной ролевой игрой Baldur’s Gate 3, но всё равно продолжают выпускать для неё обновления.

Источник изображения: Larian Studios

Larian Studios сообщила о выходе для Baldur’s Gate 3 очередной (уже 34-й по счёту) срочной заплатки. Патч принёс с собой улучшения производительности на Steam Deck и других целевых платформах.

До сих пор Baldur’s Gate 3 запускалась на Steam Deck через слой совместимости Proton, что требовало некоторой части вычислительной мощности ЦП. Теперь же Larian портировала игру непосредственно на SteamOS (восходит к Linux).

Источник изображения: Steam (shepard)

С выходом заплатки Baldur’s Gate 3 работает на Steam Deck нативно, что требует меньше ресурсов ЦП и памяти. Это, в свою очередь, приводит к более стабильной кадровой частоте, более быстрым загрузкам и более плавному геймплею.

Разработчики также улучшили стриминг игровых моделей в версиях Baldur’s Gate 3 для всех платформ, что должно обеспечить более плавную частоту кадров в оживлённых зонах вроде Нижнего города из третьего акта.

Источник изображения: Larian Studios

Помимо прочего, в заплатке устранили причины некоторых вылетов, исправили ряд багов на Xbox Series X и S, ликвидировали несколько связанных со звуком недоработок и внесли улучшения в определённые заставочные ролики.

Baldur’s Gate 3 вышла на PC (Steam, GOG), Mac, PS5, Xbox Series X и S. Последнее крупное обновление игра получила в апреле, а Larian, тем временем, уже переключилась на разработку «двух крайне амбициозных RPG».

Теги: baldur’s gate 3, larian studios, ролевая игра, steam deck
