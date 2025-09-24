Пользователи iPhone 17 начали жаловаться на проблемы с работой беспроводных интерфейсов

Массовое распространение любых новых устройств выявляет их дефекты, о которых производители до сей поры могли не догадываться. Покупатели базовых версий iPhone 17 и iPhone Air начали в профильных сетевых сообществах жаловаться на проблемы со стабильностью подключений по Wi-Fi, Bluetooth и CarPlay. Последний интерфейс также использует технологию Wi-Fi для подключения смартфона к головному устройству автомобиля.

В данном случае пользователи наблюдают временное замедление передачи информации, а при воспроизведении звука из-за возникающих задержек выпадают целые фрагменты. При подключении по Bluetooth к различным устройствам, включая беспроводные наушники AirPods, у некоторых владельцев указанных смартфонов Apple также возникают проблемы со стабильностью связи. Подключение к точке доступа Wi-Fi у некоторых владельцев новых iPhone 17 и iPhone 17 Air периодически пропадает при активности экрана блокировки смартфона. Отключения длятся не более секунды, но это всё равно доставляет неудобства пользователям.

У некоторых владельцев указанных выше смартфонов подобные проблемы возникают исключительно при совместном использовании их с Apple Watch. В частности, при ношении часов и разблокировке iPhone в машине происходит произвольное отключение и повторное подключение по CarPlay. Аналогичная проблема (вне автомобиля) происходит при использовании гарнитуры дополненной реальности Vision Pro.

Пользователи, установившие бета-версию iOS 26.1, отмечают улучшение стабильности работы перечисленных беспроводных интерфейсов. По всей видимости, в будущем проблему удастся исправить на программном уровне. Новое поколение iPhone компания Apple снабдила телекоммуникационным контроллером N1 собственной разработки, поэтому в его работе могут наблюдаться какие-то аномалии. Если учесть, что пользователям iPhone адресуется обновление iOS 26.0.1, то наверняка описываемые проблемы оно сможет решить.