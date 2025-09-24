Сегодня 24 сентября 2025
Microsoft также предлагает охлаждать чипы напрямую через микроканалы в кремнии

Корпорация IBM уже давно продвигает идею внедрения микрогидродинамических систем для охлаждения полупроводниковых компонентов, но Microsoft не хочет от неё отставать, проводя соответствующие эксперименты в своей инфраструктуре. Их результаты уже доказали, что жидкостное охлаждение микросхем напрямую позволяет повысить эффективность их работы в современных условиях.

Источник изображения: IBM

Источник изображения: IBM

Как отмечается в материале Bloomberg, опирающемся на комментарии знакомых с деталями эксперимента представителей Microsoft, компания уже испытывает жидкостное охлаждение через микроканалы в корпусе процессоров, используемых в инфраструктуре для обслуживания облачных сервисов Office, а также в графических процессорах, применяемых для работы с системами искусственного интеллекта. Отмечается, что прямой контакт охлаждающей жидкости с полупроводниковыми компонентами позволяет поддерживать довольно высокую её температуру, которая порой достигает 70 градусов Цельсия, но при этом по-прежнему обеспечивает эффективность. Пристальное изучение результатов эксперимента показало, что такой подход заметно лучше традиционного. Кроме того, он позволяет компоновать чипы один на другой без опасения по поводу перегрева, если каждый ярус будет охлаждаться жидкостью.

Не исключено, что эти наработки Microsoft использует для создания новой высокопроизводительной памяти. Представители компании пока неохотно говорят о профильных разработках, но не скрывают, что следят за этой сферой: «Память — это не то, что можно игнорировать».

Масштабы бизнеса Microsoft в сфере облачных вычислений заставляют компанию искать любые возможности для оптимизации, включая и снижение энергопотребления. Жидкостное охлаждение чипов методом прямого контакта через сеть микроканалов также открывает новые возможности по управлению вычислительными мощностями в периоды пиковых нагрузок. Например, в той же среде Teams в течение суток имеются примерно час или полтора времени, которые характеризуются максимальной нагрузкой — просто основная часть видеоконференций проходит в определённые часы. Вместо того, чтобы содержать под эти нужды резервные серверные мощности, Microsoft могла бы краткосрочно повышать частоту работы процессоров в уже имеющихся, как бы «разгоняя» их для достижения необходимого быстродействия. С жидкостным охлаждением делать это было бы безопаснее и проще.

Microsoft разрабатывает и новые виды оптоволокна в пустотелом исполнении. Вместо стеклянного сердечника в таком оптоволокне находится воздух, позволяющий передавать сигнал быстрее. Сотрудничество на этом направлении ведётся с компаниями Corning и Heraeus Covantics, которые могли бы наладить выпуск такого оптоволокна.

microsoft, охлаждение, микросхемы, жидкостное охлаждение
