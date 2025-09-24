Google призналась в разработке Android для ПК — глава Qualcomm уже оценил систему

Google сделала самый прозрачный намёк на то, что Android вскоре будет использоваться не только на смартфонах и планшетах. На открытии мероприятия Snapdragon Summit глава Qualcomm Криштиану Амон (Cristiano Amon) и старший вице-президент Google по устройствам и сервисам Рик Остерло (Rick Osterloh) обсудили новый совместный проект в области ПК.

«В прошлом для ПК и смартфонов у нас были совершенно разные системы. Мы запустили проект по их объединению. Вместе мы разрабатываем общую технологическую основу для наших продуктов на ПК и настольных компьютеров. Это ещё один способ перевести всю нашу совместную работу над комплексным стеком ИИ, перевести модели Gemini, помощника, все наши приложения и сообщество разработчиков в сферу ПК. Для Android это, думаю, ещё одна возможность послужить всем в любой сфере вычислений», — рассказал господин Остерло.

Криштиану Амон отреагировал на эту речь с неприкрытым энтузиазмом: «Я это видел, это невероятно. Это воплощает в себе идею слияния мобильных устройств и ПК. Жду этого с нетерпением». Google ещё в прошлом году сообщила о многолетнем плане по объединению Chrome OS и Android — компания намеревается унифицировать свои платформы. Об этом, видимо, и говорили Амон и Остерло. И тот факт, что один из руководителей Google упоминает это публично, может означать успехи в развитии проекта. Компания уже добавила в Android режим рабочего стола, улучшила управление окнами, обеспечила расширенную поддержку внешних мониторов и приложений, способных адаптироваться к экранам разных размеров.

Возможно, в обозримом будущем Google переведёт хромбуки на Android. «Никак не дождусь заиметь такой», — признался Криштиану Амон. Возможно, он даже имел в виду какой-то конкретный продукт.