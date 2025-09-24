ИИ-генерируемые игры не за горами: Epic Games выпустила превью Unreal Engine 5.7 c процедурной генерацией уровней

Epic Games выпустила предварительную версию Unreal Engine 5.7, предоставляя разработчикам ранний доступ к новым инструментам и изменениям в рабочем процессе. Компания отмечает, что одним из ключевых обновлений UE 5.7 является фреймворк процедурной генерации контента (PCG), который теперь готов к использованию в продакшене и обладает почти вдвое большей производительностью по сравнению с UE 5.5.

Фреймворк PCG добавляет переопределение параметров графического процессора, улучшенное масштабирование и расширенную поддержку мультиплатформенности, включая FastGeo. Новый режим редактора PCG позволяет рисовать сплайны, создавать объёмные текстуры, а графики PCG теперь могут работать автономно.

В составе Unreal Engine 5.7 в качестве экспериментального плагина представлен новый редактор процедурной растительности (Procedural Vegetation Editor). Он позволяет напрямую создавать и настраивать листву, готовую к использованию с Nanite, прямо в редакторе Unreal Editor, предлагая возможности «выращивания» и формирования деревьев, улучшения качества листьев и ветвей, а также экспорта сеток без использования сторонних инструментов. В качестве экспериментального плагина также доступен Nanite Foliage. Он сочетает в себе сборки, скиннинг и вокселы для рендеринга густой, детализированной растительности с играбельной производительностью.

Среди других изменений — переход MegaLights в стадию бета-тестирования с расширенной поддержкой освещения и настройками, а также модульная система шейдинга Substrate Materials, готовая к продакшну. Она поддерживает гибкое наложение материалов, таких как металл, кожа, ткань и прозрачное покрытие.

Обновления MetaHuman позволяют использовать плагин Creator в Linux и macOS с API Python и Blueprint для написания скриптов. Поддержка Live Link Face для анимации в реальном времени запланирована на финальную версию Unreal Engine 5.7. Улучшения в анимации и риггинге включают в себя Selection Sets, переработанный интерфейс Constraint, Blend Shapes, скульптинг и новые функции редактирования скелета.

В предварительной версии движка также показан интерфейс готовящегося к выходу инструмента Epic Developer Assistant — встроенного помощника на основе ИИ для кодирования и помощи. Функция появится в полной версии UE 5.7.