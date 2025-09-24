Qualcomm представила ПК-процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — до 18 ядер и мощный NPU для Windows-ноутбуков

Qualcomm анонсировала флагманские компьютерные процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — второе поколение чипов Snapdragon X Series для ПК под управлением Windows. Новинки предложат более высокую производительность, автономность на несколько дней и революционные возможности при работе с искусственным интеллектом.

Старший Snapdragon X2 Elite Extreme (модель X2E-96-100) адресован профессионалам, работающим с ИИ-приложениями, задачами с интенсивным анализом данных, профессиональным монтажом видео и научными исследованиями. Как обещает Qualcomm, требующие значительных ресурсов задачи теперь будут решаться на тонких и лёгких ноутбуках — причём как подключённых к источнику питания, так и в автономном режиме.

Основу Snapdragon X2 Elite Extreme составляет центральный процессор Qualcomm Oryon третьего поколения — он включает 18 ядер с максимальной частотой до 5,0 ГГц. Это рекордный показатель частоты для Arm-совместимого процессора, который делает новинку быстрее конкурентов той же мощности на величину до 75 %.

Правда, с частотами всё не так просто — постоянно на 5 ГГц процессор работать, конечно, не будет. До максимальной частоты разгоняются только два ядра при пиковой нагрузке. В целом Snapdragon X2 Elite Extreme, как и младший X2 Elite, имеет гетерогенную конфигурацию: до 12 производительных ядер с тактовой частотой 4,4 ГГц для ресурсоёмких задач и до шести производительных ядер с частотой до 3,6 ГГц — для обычной работы и экономии заряда.

Графика Adreno обладает тактовой частотой 1,85 ГГц и поддерживает DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 и OpenCL 3.0 с возможностью подключения до трёх мониторов разрешением 5K с частотой обновления 60 кадров в секунду. Производительность на ватт интегрированной графики выросла в 2,3 раза по сравнению с чипами первого поколения.

А встроенный нейропроцессор Hexagon NPU демонстрирует производительность в 80 TOPS для INT8 — чуть ли не вдвое выше, чем предлагали чипы первого поколения с NPU всего на 45 TOPS. Благодаря этому новый NPU позволяет запускать несколько ИИ-моделей параллельно. Его мощности хватит для запуска ИИ-алгоритмов, направленных на обработку медиафайлов, мультимодальной генерации контента и работы ИИ-агентов. 64-битная архитектура с расширенным доступом к памяти обеспечивает поддержку новейших больших языковых моделей.

Младшие Snapdragon X2 Elite в версиях X2E-88-100 и X2E-80-100 будут предназначены для рабочих и творческих задач, а также для развлечений. Эти процессоры располагают NPU той же производительности, но меньшим числом ядер — производитель не уточняет конфигурации. Обе платформы производятся с использованием техпроцесса 3 нм и располагают общим кэшем объёмом до 53 Мбайт — за счёт этого сокращаются задержки в многозадачности, просмотре веб-страниц и создании контента.

Для связи с внешним миром чипы семейства Snapdragon X2 Elite оснащены встроенным 5G-модемом Qualcomm X75 5G — он поддерживает 5G Advanced, предлагает пиковую скорость 10 Гбит/с на входящем канале и полосу шириной 1000 МГц. Компонент FastConnect 7800 поддерживает Wi-Fi 7 со скоростью 5,8 Гбит/с и Bluetooth 5.4 LE Audio. Процессора для обработки изображений Qualcomm Spectra ISP с двумя 18-битными блоками достаточно для подключения камер разрешением до 36 мегапикселей, видеозаписи в формате 4K с частотой 30 кадров в секунду, одновременной съёмки HDR и поддержки 10-битного цвета в видеоконференциях.

Присутствует новое решение Snapdragon Guardian — программно-аппаратная система для удалённого управления пропавшими или украденными компьютерами: их можно найти через Wi-Fi и 5G, заблокировать или вообще удалить данные. Ещё одна функция безопасности — Qualcomm SPU с Microsoft Pluton, которая обеспечивает автоматическое распознавание присутствия пользователя и биометрические функции.

Новые процессоры поддерживают подключение до двух NVMe SSD стандарта PCIe 5.0. Старшие X2E-96-100 и X2E-88-100 работают с 12 линиями PCIe 5.0 и четырьмя PCIe 4.0; у младшего X2E-80-100 — только восемь линий PCIe 5.0 и четыре линии PCIe 4.0. Также они поддерживают стандарт встроенной памяти UFS 4.0, и совместимы с SDUC с SD Express и SDXC с UHS-I для подключения карт памяти.

Встроенный видеопроцессор Qualcomm Adreno VPU поддерживает широкий ассортимент кодеков, включая AV1, HEVC и AVC, но производительность зависит от модели процессора. Подсистема управления дисплеями Adreno DPU поддерживает встроенные экраны с подключением через Embedded DisplayPort (eDP) 1.5 и Digital Serial Interface (DSI) — с разрешением до 4K и частотой до 144 Гц. Через DisplayPort 1.4 можно подключить до трёх дисплеев разрешением 4K с частотой до 144 Гц или 5K до 60 Гц.

Старший Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme работает с памятью LPDDR5x на скорости 9523 МТ/с с шириной шины 192 бита; у младшего X2 Elite ширина шины составляет 128 бит — максимальный объём памяти равен 128 Гбайт, а у старшего чипа X2E-96-100 он может быть и выше. За качественный звук отвечают Aqstic Audio Codec и aptX Audio Technology. Для подключения внешних устройств может использоваться до трёх портов USB Type-C со скоростью 40 Гбит/с и поддержкой Thunderbolt. Компьютеры на процессорах Qualcomm Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme начнут выходить в первой половине 2026 года.