Персональные данные россиян текут рекой:...
Персональные данные россиян текут рекой: в этом году уже слили в четыре раза больше, чем за весь 2024-й

Количество слитых персональных данных россиян за первые восемь месяцев нынешнего года в четыре раза превысило показатель за весь прошлый год. За отчётный период в сеть утекли 13 млрд строк чувствительной информации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Solar.

Источник изображения: Kevin Ku / Unsplash

Источник изображения: Kevin Ku / Unsplash

Для сравнения, за весь прошлый год специалисты зафиксировали 3,5 млрд строк чувствительной информации, утекшей в сеть. Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura (ГК «Солар») Александр Вураско сообщил, что киберпреступники переключили внимание на более уязвимые секторы. По его мнению, уменьшение количества инцидентов при росте объёма похищенных данных указывает на то, что уровень угрозы очень высок.

«Если раньше атаковали тех, у кого можно что-то добыть и быстро монетизировать, то сейчас на первом плане хактивизм (желание нанести ущерб), поэтому атакуют абсолютно всех», — отметил господин Вураско.

В сообщении сказано, что при обнаружении лазейки для входа в крупную компанию злоумышленники привлекают квалифицированных специалистов для дальнейшего развития атаки. Однако в случае крупных организаций, например, из банковского сектора, едва ли удастся найти много возможностей для атаки. Это связано с тем, что такие компании вкладывают значительные средства в обеспечение кибербезопасности. По данным источника, ежедневно фиксируется от двух до пяти инцидентов в российском сегменте, связанных с утечками данных при атаках, например, на небольшие интернет-магазины, которые не заботятся о безопасности. Из-за этого ретейл и электронная коммерция традиционно входят в тройку лидеров по количеству утечек.

Напомним, летом этого года штрафы за утечки персональных данных для бизнеса кратно увеличились. В случае выявления инцидента, в ходе которого пострадали более 1 млн пользователей, с компании могут взыскать до 15 млн рублей. По данным источника, в нынешнем году чаще кибератакам подвергался госсектор. Часть инцидентов связана с публикацией недостоверной информации и скомпилированных данных из разных источников. Самая крупная утечка зафиксирована в ходе атаки на IT-системы «Аэрофлота». Злоумышленники заполучили 22 Тбайт данных и уничтожили 7 тыс. виртуальных серверов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: киберпреступность, россия, информационная безопасность, аналитика
