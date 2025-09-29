Сегодня 29 сентября 2025
Qualcomm представила результаты тестов Snapdragon X2 Elite Extreme, в которых он оказался лучше всех

Qualcomm опубликовала результаты тестирования предназначенного для ПК процессора Snapdragon X2 Elite Extreme в сравнении с чипом первого поколения и продукцией конкурентов. Новичок вышел победителем во всех испытаниях: одноядерная и многоядерная производительность центрального процессора, работа графики и нейропроцессора — ускорителя искусственного интеллекта.

Источник изображений: Qualcomm

Источник изображений: Qualcomm

В однопоточных вычислениях Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme набрал внушительные 4080 баллов в Geekbench 6.5 — он оказался на 39 % быстрее своего предшественника (2934 балла).

Слабее нового чипа выступили также AMD Ryzen AI 9 HX 370 (2881), Intel Core Ultra 9 288V (2919) и Intel Core Ultra 9 285H (3026). Лучше всех проявил себя Apple M4 с результатом 3872 балла, но и он проиграл новому лидеру.

Ещё более внушительными стали показатели в многоядерном тесте Geekbench 6.5, где Snapdragon X2 Elite Extreme набрал 23 491 балл, на 50 % опередив чип первого поколения, у которого лишь 15 637 баллов.

Вторым в общей пятёрке пришёл Intel Core Ultra 9 285H (17 680), третьим — AMD Ryzen AI 9 HX 370 (15 443), четвёртым — Apple M4 (15 146), а замкнул пятёрку Intel Core Ultra 9 288V с результатом 11 306 баллов.

Не спасовал Snapdragon X2 Elite Extreme и в тестах на производительность встроенной графики. С результатом 90,06 балла в тесте 3DMark Solar Bay он на 80 % опередил Snapdragon X Elite первого поколения — тот показал 49,6 балла.

Из конкурентов второй результат показал Intel Core Ultra 9 288V (65,12), третий — Apple M4 (62,7), четвёртый — Intel Core Ultra 9 285H (61,98), пятый — AMD Ryzen AI 9 HX 370 (55,92).

Лидером Snapdragon X2 Elite Extreme оказался и в замерах производительности NPU. В тесте Procyon AI Computer Vision он показал 4151 балл, на 78 % опередив предшественника, у которого лишь 2330 баллов.

Четыре процессора других производителей распределились в этом испытании следующим образом: вторым стал Apple M4 (2121), третьим — Intel Core Ultra 9 288V (1866), четвёртым — AMD Ryzen AI 9 HX 370 (1742), пятым — Intel Core Ultra 9 285H (719).

Наконец, новый процессор стал лидером и в испытании Geekbench AI 1.5 с результатом 88 615 баллов. Apple M4 (52 193) пришёл вторым, Intel Core Ultra 9 288V (48 566) — третьим, Intel Core Ultra 9 285H (15 628) — четвёртым, а AMD Ryzen AI 9 HX 370 вообще не смог пройти этот тест.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
qualcomm, snapdragon, бенчмарк
