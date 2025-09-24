Сегодня 24 сентября 2025
Почти идеальный сиквел, но не новое слово в жанре: критики вынесли вердикт Hades 2

До выхода из раннего доступа мифологического роглайк-экшена Hades 2 остаётся меньше суток, и первый в истории сиквел от студии Supergiant Games наконец удостоился оценок западных критиков.

Источник изображений: Supergiant Games

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже свыше 50 обзоров релизной версии Hades 2 со средним рейтингом от 94 % (Switch 2) до 96 % (PC). На OpenCritic картина схожая — 93 % при более чем 40 отзывах (игру рекомендуют 97 % журналистов).

Напомним, оригинальная Hades стала одной из самых высокооценённых игр 2020 года наряду с Half-Life: Alyx и The Last of Us Part II (по 93 % на Metacritic), однако сиквел предшественницу превзошёл, хоть и ненамного.

Рецензенты остались в восторге от глубокой и зрелищной боевой системы, чарующей музыки, увлекательной истории и харизматичных персонажей, привлекательной эстетики, обилия контента и технической отполированности.

В минусы игре записали занудное начало, чрезмерную затянутость некоторых локаций, неоправданный скачок сложности в середине игры, предсказуемый сюжет и относительную консервативность по сравнению с первой частью.

На маленьком экране Switch / Switch 2 бывает сложно разобрать, что именно происходит в гуще сражения

Критики сходятся во мнении, что Hades 2 почти во всём превосходит Hades. Хотя значимых изменений в формулу сиквел не привносит, игра получилась на редкость увлекательной и достойной внимания фанатов жанра.

Релизная версия Hades 2 выйдет уже завтра, 25 сентября в 19:00 по Москве, на PC (пока 1100 рублей в Steam и Epic Games Store), Nintendo Switch и Switch 2. Имеется текстовый перевод на русский язык.

hades 2, supergiant games, экшен, роглайк
