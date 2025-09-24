Сегодня 24 сентября 2025
У I*******m теперь три миллиарда пользов...
У Instagram✴ теперь три миллиарда пользователей в месяц — третий в мире после Facebook✴ и WhatsApp

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) с гордостью объявил в среду о достижении социальной сетью Instagram рубежа в три миллиарда активных пользователей в месяц. Таким образом, платформа присоединилась к Facebook и WhatsApp, которые также преодолели трёхмиллиардный рубеж по числу ежемесячных активных пользователей в этом году.

Источник изображения: Unsplash

Источник изображения: Unsplash

Эти знаковые показатели были достигнуты менее чем через два года после преодоления отметки в два миллиарда пользователей в октябре 2022 года. Как пишет CNBC, Цукерберг, комментируя рост Instagram, назвал созданное сообщество «невероятным».

В апреле 2024 года Meta объявила, что больше не будет публиковать ежеквартальные данные о числе ежедневных и ежемесячных активных пользователей отдельно по Facebook и другим своим приложениям. Вместо этого компания стала отчитываться о числе ежедневных активных пользователей во всех приложениях вместе взятых. В июле этот показатель составил 3,48 миллиарда, превысив прогнозы аналитиков на уровне 3,45 миллиарда.

Ранее, в январе текущего года, Цукерберг сообщил, что Facebook насчитывает более трёх миллиардов ежемесячных активных пользователей, а в апреле того же года он отметил, что аналогичный порог преодолел и мессенджер WhatsApp.

Источник:

me, fb, марк цукерберг, социальные сети
