У Instagram✴ теперь три миллиарда пользователей в месяц — третий в мире после Facebook✴ и WhatsApp

Генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) с гордостью объявил в среду о достижении социальной сетью Instagram✴ рубежа в три миллиарда активных пользователей в месяц. Таким образом, платформа присоединилась к Facebook✴ и WhatsApp, которые также преодолели трёхмиллиардный рубеж по числу ежемесячных активных пользователей в этом году.

Эти знаковые показатели были достигнуты менее чем через два года после преодоления отметки в два миллиарда пользователей в октябре 2022 года. Как пишет CNBC, Цукерберг, комментируя рост Instagram✴, назвал созданное сообщество «невероятным».

В апреле 2024 года Meta✴ объявила, что больше не будет публиковать ежеквартальные данные о числе ежедневных и ежемесячных активных пользователей отдельно по Facebook✴ и другим своим приложениям. Вместо этого компания стала отчитываться о числе ежедневных активных пользователей во всех приложениях вместе взятых. В июле этот показатель составил 3,48 миллиарда, превысив прогнозы аналитиков на уровне 3,45 миллиарда.

Ранее, в январе текущего года, Цукерберг сообщил, что Facebook✴ насчитывает более трёх миллиардов ежемесячных активных пользователей, а в апреле того же года он отметил, что аналогичный порог преодолел и мессенджер WhatsApp.