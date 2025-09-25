Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники TSMC стремится внедрить методы оптимизац...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

TSMC стремится внедрить методы оптимизации энергопотребления чипов на уровне разработки

Бум систем искусственного интеллекта поднимает актуальность снижения энергопотребления полупроводниковых компонентов, поскольку рост показателя становится одним из сдерживающих факторов технического прогресса. TSMC и её партнёры готовы работать над этой проблемой, предлагая более совершенные методы проектирования чипов.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

По информации Reuters, вчера TSMC на тематическом мероприятии рассказала о своей стратегии по оптимизации уровня энергопотребления изготавливаемых ею чипов. Применение нескольких методов в совокупности позволит повысить энергоэффективность компонентов для инфраструктуры ИИ примерно в десять раз. Современные ускорители вычислений Nvidia способны в пике потреблять до 1200 Вт, а поскольку их в серверных системах сосредоточено достаточно много, это становится проблемой не только с точки зрения энергоснабжения, но и охлаждения.

Сама TSMC предлагает больше внимания уделять многокристальной компоновке чипов — использованию так называемых «чиплетов», которые будут выпускаться по различным литографическим технологиям. Разработчикам чипов следует брать на вооружение передовое профильное программное обеспечение, которое предусматривает оптимизацию энергопотребления как отдельных функциональных блоков, так и всего чипа в совокупности. В этой сфере Cadence и Synopsys плотно взаимодействуют с TSMC, которой приходится использовать цифровые проекты при изготовлении чипов.

Программные алгоритмы оптимизации дизайна чипов сейчас активно применяют технологии искусственного интеллекта, и находят оптимальную компоновку гораздо быстрее квалифицированных инженеров. В частности, по словам представителей TSMC, программное обеспечение делает это за пять минут, хотя даже опытный разработчик с использованием традиционных подходов потратил бы на оптимизацию дизайна чипа не менее двух дней.

На мероприятии выступили и представители Meta Platforms, которые рассказали об имеющихся трудностях в поиске новых технологий передачи информации с высокой скоростью. Так, переход от металлических проводников к оптическому волокну в действительности является фундаментальной физической проблемой, а не столько инженерной сам по себе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года
Intel раскрыла первые детали об ангстремных серверных процессорах Clearwater Forest на E-ядрах
Ведущий разработчик процессоров Amazon перешёл на работу в Arm
Intel теперь рассчитывает на инвестиции со стороны Apple
SK hynix ускорит закупку EUV‑сканеров, чтобы не отдать Samsung лидерство на рынке HBM
Переход на 5G привёл к ухудшению качества связи в некоторых городах Европы и Северной Америки
Теги: tsmc, разработка чипа, cadence, synopsys, ии
tsmc, разработка чипа, cadence, synopsys, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
Microsoft испытала охлаждение чипов через микроканалы в кремнии, вдохновлённое крыльями бабочек
Китайская Innosilicon представила видеокарту Fenghua 3 — CUDA, DX12, трассировка лучей и более 112 Гбайт HBM
«Лучшая игра про Росомаху в истории»: кровавый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine подтвердил релиз в 2026 году 7 ч.
Google запустила Search Live — ИИ ищет по голосу и камере, но пока лишь в одной стране 8 ч.
В YouTube наконец появилась кнопка отключения надоедливых конечных заставок 9 ч.
Спустя 12 лет после релиза у Payday 2 в Steam появилась подписка на DLC, и фанаты не рады 11 ч.
Alibaba выпустила флагманскую ИИ-модель Qwen-3 Max — она обходит GPT-5 и доступна бесплатно 11 ч.
Microsoft снизила зависимость от OpenAI — в Microsoft 365 Copilot появились ИИ-модели Claude от Anthropic 11 ч.
У Instagram теперь больше трёх миллиардов пользователей в месяц — как у Facebook и WhatsApp 12 ч.
Почти идеальный сиквел, но не новое слово в жанре: критики вынесли вердикт Hades 2 12 ч.
Нативная версия Baldur’s Gate 3 для Steam Deck стала возможна благодаря одному увлечённому инженеру Larian 13 ч.
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии 14 ч.
Владельцы старых часов Casio могут превратить их в фитнес-трекер за $55 7 мин.
TSMC стремится внедрить методы оптимизации энергопотребления чипов на уровне разработки 57 мин.
Huawei предложила автомобильную аудиосистему, позволяющую слушать разную музыку на разных рядах сидений одновременно 2 ч.
Intel теперь рассчитывает на инвестиции со стороны Apple 4 ч.
Apple откроет доступ к уведомлениям с iPhone на часы сторонних брендов — по требованию ЕС 4 ч.
Представлен компактный планшет Xiaomi Pad mini и большой Redmi Pad 2 Pro в трёх версиях по цене от €300 8 ч.
Новая статья: Почему ИИ никак не сесть на безматричную диету 8 ч.
Xiaomi представила глобальную версию HyperOS 3 — какие смартфоны её получат и когда 8 ч.
Realme GT 8 Pro станет первым в России смартфоном на Snapdragon 8 Elite Gen 5 9 ч.
Qualcomm представила ПК-процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — до 18 ядер и мощный NPU для Windows-ноутбуков 9 ч.