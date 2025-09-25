Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Nothing превратит бюджетный бренд CMF в ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Nothing превратит бюджетный бренд CMF в отдельную компанию — со штаб-квартирой в Индии

Лондонская компания Nothing сообщила в четверг о решении выделить свой бренд CMF, под которым выпускаются бюджетные устройства, в независимую дочернюю компанию со штаб-квартирой в Индии. Начиная с 2023 года компания выпускает под брендом CMF доступные модели смартфонов, наушников и умных часов.

Nothing также сообщила о заключении соглашения о партнёрстве с индийским ODM-производителем Optiemus с целью создания совместного производственного предприятия. Компания не стала вдаваться в подробности о структуре собственности будущего предприятия. Вместе с тем она объявила о планах инвестировать в него более $100 млн в течение следующих трёх лет, что позволит создать более 1800 рабочих мест.

Также Nothing, недавно получившая финансирование в размере $200 млн в рамках раунда Series C, который возглавила Tiger Global, не стала раскрывать, сколько из привлечённых в раунде средств будет направлено на создание нового предприятия.

Как отметил ресурс TechCrunch, решение Nothing выбрать Индию в качестве операционной штаб-квартиры CMF выглядит логичным по нескольким причинам. Смартфоны CMF предлагаются по цене менее $200. Эта категория является доминирующей в Индии: по данным IDC, более 42 % телефонов, поставленных во втором квартале 2025 года, были в ценовом диапазоне от $100 до $200.

Также Индия является самым перспективным рынком для Nothing, занимая более 2 % мирового рынка смартфонов. IDC сообщила TechCrunch, что Nothing стал самым быстрорастущим брендом в стране во втором квартале 2025 года, показав рост поставок на 85 % год к году.

«Индия будет играть ключевую роль в формировании будущего мировой индустрии смартфонов. CMF был хорошо принят рынком с момента нашего запуска два года назад. Благодаря нашим комплексным возможностям мы находимся в уникальном положении, позволяющем превратить его в первый в Индии по-настоящему глобальный бренд смартфонов. Наше совместное предприятие с Optiemus — ключевой шаг на пути к воплощению этой идеи в реальность», — заявил генеральный директор Nothing Карл Пей (Carl Pei).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TWS-наушники Nothing Ear (3) получили обновлённый дизайн и футляр с системой микрофонов Super Mic
Nothing анонсировала OS 4.0 — интерфейс стал проще, а камера умнее
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году
OSCAL TANK 1 — защищённый смартфон с двумя экранами и батареей на 20 000 мА·ч
Apple откроет доступ к уведомлениям с iPhone на часы сторонних брендов — по требованию ЕС
Xiaomi представила глобальную версию HyperOS 3 — какие смартфоны её получат и когда
Теги: nothing, смартфон, реструктуризация, индия
nothing, смартфон, реструктуризация, индия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
«Эта легендарная игра заслуживала большего»: фанатов ужаснул геймплейный трейлер Deus Ex Remastered
Владельцы старых часов Casio могут превратить их в фитнес-трекер за $55
Цукерберг переманил из OpenAI ещё одного крупного исследователя в сфере ИИ 2 мин.
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков 23 мин.
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода 31 мин.
Госдума приняла закон против автоматических списаний за онлайн-подписки 2 ч.
Google попросила Верховный суд США спасти её от решения по делу Epic 2 ч.
Премьера геймплея ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies: диалоги, загадки и наряды главной героини 2 ч.
Роскачество проверило популярные игры на «способы вытягивания денег» у пользователей — результаты неутешительные 2 ч.
«РТК-ЦОД» открыла новую площадку R&D-лаборатории на базе московского дата-центра 4 ч.
«Лучшая игра про Росомаху в истории»: кровавый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine подтвердил релиз в 2026 году 12 ч.
Google запустила Search Live — ИИ ищет по голосу и камере, но пока лишь в одной стране 13 ч.
NETLAB представила источники бесперебойного питания CBR — защита техники по доступной цене 25 мин.
Sony представила беспроводные колонки PlayStation Pulse Elevate для геймеров — они совместимы с PS5, ПК или Mac 28 мин.
Представлен смартфон Honor X9d — огромная батарея на 8300 мА·ч, защита IP69K и цена от $355 40 мин.
Клин клином: российские учёные заглушили шумы квантовых вычислений контролируемым шумом 41 мин.
Edgecore Networks представила ИИ-сервер AGS8600 на базе AMD EPYC Turin и Instinct MI325X 48 мин.
Solidigm представила первые в мире E1.S SSD с СЖО для ИИ-серверов 57 мин.
Nothing превратит бюджетный бренд CMF в отдельную компанию — со штаб-квартирой в Индии 2 ч.
Nvidia теряет китайский рынок под напором Huawei — доля «зелёных» ИИ-чипов упадёт до 54 % в этом году 2 ч.
OSCAL TANK 1 — защищённый смартфон с двумя экранами и батареей на 20 000 мА·ч 3 ч.
Европа начала заманивать иностранных инженеров после подорожания рабочих виз в США 4 ч.