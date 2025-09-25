Nothing превратит бюджетный бренд CMF в отдельную компанию — со штаб-квартирой в Индии

Лондонская компания Nothing сообщила в четверг о решении выделить свой бренд CMF, под которым выпускаются бюджетные устройства, в независимую дочернюю компанию со штаб-квартирой в Индии. Начиная с 2023 года компания выпускает под брендом CMF доступные модели смартфонов, наушников и умных часов.

Nothing также сообщила о заключении соглашения о партнёрстве с индийским ODM-производителем Optiemus с целью создания совместного производственного предприятия. Компания не стала вдаваться в подробности о структуре собственности будущего предприятия. Вместе с тем она объявила о планах инвестировать в него более $100 млн в течение следующих трёх лет, что позволит создать более 1800 рабочих мест.

Также Nothing, недавно получившая финансирование в размере $200 млн в рамках раунда Series C, который возглавила Tiger Global, не стала раскрывать, сколько из привлечённых в раунде средств будет направлено на создание нового предприятия.

Как отметил ресурс TechCrunch, решение Nothing выбрать Индию в качестве операционной штаб-квартиры CMF выглядит логичным по нескольким причинам. Смартфоны CMF предлагаются по цене менее $200. Эта категория является доминирующей в Индии: по данным IDC, более 42 % телефонов, поставленных во втором квартале 2025 года, были в ценовом диапазоне от $100 до $200.

Также Индия является самым перспективным рынком для Nothing, занимая более 2 % мирового рынка смартфонов. IDC сообщила TechCrunch, что Nothing стал самым быстрорастущим брендом в стране во втором квартале 2025 года, показав рост поставок на 85 % год к году.

«Индия будет играть ключевую роль в формировании будущего мировой индустрии смартфонов. CMF был хорошо принят рынком с момента нашего запуска два года назад. Благодаря нашим комплексным возможностям мы находимся в уникальном положении, позволяющем превратить его в первый в Индии по-настоящему глобальный бренд смартфонов. Наше совместное предприятие с Optiemus — ключевой шаг на пути к воплощению этой идеи в реальность», — заявил генеральный директор Nothing Карл Пей (Carl Pei).