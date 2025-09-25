Google попросила Верховный суд США спасти её от решения по делу Epic

Google решила не сдаваться в своём разбирательстве с Epic Games и подняла конфликт на уровень Верховного суда США. Компания подтвердила, что подаст апелляцию в высшую инстанцию, а пока ходатайствовала о приостановлении действия бессрочного судебного запрета, который может значительно ослабить её контроль над магазином приложений «Play Маркет».

Апелляционный суд Девятого округа 12 сентября оставил этот бессрочный запрет в силе и дал Google время до октября, чтобы изменить политику платформы: перестать навязывать разработчикам систему оплаты Google Play, разрешить им ссылаться на альтернативные способы оплаты и другие источники для загрузки приложений, устанавливать собственные цены, а также принять иные меры.

Но Верховный суд может вынести другое решение. Может, например, согласиться с доводом Google, что суды предыдущих инстанций превысили свои полномочия; или что победу Apple в схожем деле с Epic Games следует учесть и в разбирательстве с Google. Поисковый гигант намеревается подать апелляцию в Верховный суд с ходатайством об истребовании дела из суда первой инстанции до 27 октября 2025 года; компания также просит решить, будет ли приостановлено действие судебного запрета до 17 октября.

Тем временем первоначально вынесший это решение судья Джеймс Донато (James Donato) предписал представителям Google и Epic Games явиться к нему 30 октября и дать пояснения по поводу того, как они будут исполнять это решение.