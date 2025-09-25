Сегодня 25 сентября 2025
Вместо тысяч рабочих мест Intel принесла жителям Огайо разбитые дороги и шум

Изначально Intel рассчитывала к этому году построить в Огайо два новых передовых предприятия по выпуску чипов, а затем вложить в их развитие около $100 млрд. С тех пор она не только отложила ввод предприятий в строй до 2030 года, но и сменила руководство, которое о перспективах проекта говорит ещё более неопределённо. Всё это негативно сказывается на экономике штата и настроении местных жителей.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Комплекс предприятий Intel должен был появиться на участке земли площадью 400 га, в освоении которого были готовы помочь местные власти. Однако из обещанных $2 млрд они успели потратить на субсидирование создания инженерной инфраструктуры и расширение дорожной сети не более $691 млн. Власти штата построили новые дороги и проложили более 25 км ливневой канализации. Сама Intel силами подрядчиков успела залить часть фундамента для первого из предприятий, включая углублённые на 18 м в землю опоры для чувствительного оборудования, используемого при выпуске чипов.

В целом, в окрестностях строительной площадки имеются и другие крупные объекты — фармакологические заводы и центры обработки данных, — но Intel с первоначально обещанными инвестициями в размере $28 млрд в строительство двух фабрик перекрывала все местные проекты. Планировалось создать 7000 новых рабочих мест и около 3000 временных. Если учесть, что в Нью-Олбани, где юридически зарегистрированы будущие предприятия Intel, количество жителей не превышает 11 000 человек, то реализация проекта могла бы существенно повлиять на местную инфраструктуру и экономику. К слову, окрестные технопарки уже обеспечивают работой около 26 000 человек, помимо коренных жителей городка.

Жители соседнего Джонстауна жалуются, что если Нью-Олбани хотя бы получит приток налоговых поступлений, то им в большей мере достанутся неприятности и неудобства от соседства со строительной площадкой Intel. Сотни курсирующих по улицам Джонстауна грузовиков разбивают дороги и создают высокий уровень шума, а выручка местной столовой, принадлежащей главе городского совета, с момента начала строительства сократилась на 25 %. Затягивание сроков строительства со стороны Intel лишь усугубит проблемы, которые теоретически могли оставаться временными.

Владельцы жилья и земельных участков на неизбежный рост цен в сегменте недвижимости реагируют по-разному. Кто-то продал свои дома строителям по дешёвке, поскольку на момент оформления сделки не был осведомлён о грядущем развитии региона, а кто-то, напротив, вынужден платить высокие налоги из-за подорожания недвижимости. Фермеры, владевшие земельными участками на территории современной строительной площадки, также высказываются о ситуации неоднозначно. Одному из них удалось выручить денег столько, что хватило на покупку втрое более крупного участка на удалении от стройки. Другие сетуют на затянувшуюся неопределённость с ценами, поскольку не успели продать землю на пике спроса: они рассчитывали на дальнейший рост и отказывали потенциальным покупателям. В любом случае цены на землю в регионе выросли в несколько раз.

Источник:

intel, сша, производство микросхем
