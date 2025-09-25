Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий Apple оправдалась за «царапины» на iPhon...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Apple оправдалась за «царапины» на iPhone 17 Pro: это следы от MagSafe, а не дефект

В первые дни начала продаж iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые получили корпус из анодированного алюминия, представители Bloomberg начали распространять информацию о появлении на этих корпусах царапин ещё в период нахождения смартфонов в фирменных магазинах Apple. Компания теперь утверждает, что дефекты, наблюдаемые очевидцами, не являются царапинами в привычном понимании этого слова.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Официальные представители Apple пояснили изданию 9to5Mac, что следы на корпусах витринных экземпляров iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max на самом деле являются результатом частичного переноса материала с изношенных магнитных держателей типа MagSafe, которые установлены в торговых точках Apple для демонстрации смартфонов. Эти следы удаляются с корпусов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max после тщательной очистки и не считаются дефектами покрытия. По данным Apple, такие следы остаются и на корпусах iPhone 16, поэтому решить проблему компания намерена путём обновления торгового оборудования в своих магазинах.

Источник изображения: Consomac

Источник изображения: Consomac

Другая уязвимая для царапин часть корпуса анодированных смартфонов Apple, которая попала в поле зрения блогеров и простых обывателей, — это островок камер на задней панели. По словам представителей Apple, эта часть имеет абсолютно те же механические характеристики, что и аналогичные элементы корпуса других моделей iPhone и MacBook. Появление небольших потёртостей на гранях выступающей области с камерами является нормальным следствием эксплуатации и не считается дефектом.

Обозреватели отмечают, что вся линейка iPhone 17 демонстрирует прогресс в устойчивости стекла Ceramic Shield 2 к царапинам, и даже изготовленные из анодированного алюминия корпуса старших моделей линейки в основном хорошо сопротивляются появлению следов механических воздействий. Однако окантовка островка с камерами справляется с этой задачей хуже. Разумеется, намеренное причинение повреждений корпусам новых смартфонов не позволит им сохранить первоначальный внешний вид, но при бережной повседневной эксплуатации ничего критичного не произойдёт. Кроме того, алюминиевый корпус позволяет эффективнее отводить тепло и сохранять приемлемый уровень быстродействия процессора, поскольку тот не снижает частоту для защиты от перегрева.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iFixit показала внутреннее устройство iPhone 17 Pro и высоко оценила его ремонтопригодность
iFixit показала внутреннее устройство сверхтонкого iPhone Air и высоко оценила его ремонтопригодность
iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели
Вместо тысяч рабочих мест Intel принесла жителям Огайо разбитые дороги и шум
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей
Представлен смартфон Honor X9d — огромная батарея на 8300 мА·ч, защита IP69K и цена от $355
Теги: apple, apple iphone, iphone 17 pro, iphone 17 pro max, корпус
apple, apple iphone, iphone 17 pro, iphone 17 pro max, корпус
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
КТ-сканирование показало скрытую опасность дешёвых литиевых аккумуляторов
Суверенный ChatGPT для Германии: SAP, OpenAI и Microsoft анонсировали проект OpenAI for Germany 18 мин.
Apple призвала ЕС отменить «Закон о цифровых рынках» — он мешает бизнесу и замедляет развитие 33 мин.
Цукерберг переманил из OpenAI ещё одного крупного исследователя в сфере ИИ 2 ч.
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков 2 ч.
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода 2 ч.
Госдума приняла закон против автоматических списаний за онлайн-подписки 3 ч.
Google попросила Верховный суд США спасти её от решения по делу Epic 3 ч.
Премьера геймплея ролевой игры Zero Parades: For the Dead Spies: диалоги, загадки и наряды главной героини 3 ч.
Роскачество проверило популярные игры на «способы вытягивания денег» у пользователей — результаты неутешительные 3 ч.
«РТК-ЦОД» открыла новую площадку R&D-лаборатории на базе московского дата-центра 5 ч.
Apple оправдалась за «царапины» на iPhone 17 Pro: это следы от MagSafe, а не дефект 10 мин.
ИИ-гонка увеличила мировые расходы на оборудование для производства чипов на 23 % во II квартале 38 мин.
Вместо тысяч рабочих мест Intel принесла жителям Огайо разбитые дороги и шум 58 мин.
Sony выпустила геймпад DualSense к юбилею God of War в пепельно-алой расцветке 2 ч.
В России поступили в продажу смартфоны Infinix HOT 60 Pro и HOT 60 Pro+ по цене от 12 990 рублей 2 ч.
Учёные NASA задумались о ядерном ударе по угрожающему Луне астероиду 2 ч.
NETLAB представила источники бесперебойного питания CBR — защита техники по доступной цене 2 ч.
Sony представила беспроводные колонки PlayStation Pulse Elevate для геймеров — они совместимы с PS5, ПК или Mac 2 ч.
Представлен смартфон Honor X9d — огромная батарея на 8300 мА·ч, защита IP69K и цена от $355 3 ч.
Клин клином: российские учёные заглушили шумы квантовых вычислений контролируемым шумом 3 ч.