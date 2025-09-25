Apple оправдалась за «царапины» на iPhone 17 Pro: это следы от MagSafe, а не дефект

В первые дни начала продаж iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые получили корпус из анодированного алюминия, представители Bloomberg начали распространять информацию о появлении на этих корпусах царапин ещё в период нахождения смартфонов в фирменных магазинах Apple. Компания теперь утверждает, что дефекты, наблюдаемые очевидцами, не являются царапинами в привычном понимании этого слова.

Официальные представители Apple пояснили изданию 9to5Mac, что следы на корпусах витринных экземпляров iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max на самом деле являются результатом частичного переноса материала с изношенных магнитных держателей типа MagSafe, которые установлены в торговых точках Apple для демонстрации смартфонов. Эти следы удаляются с корпусов iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max после тщательной очистки и не считаются дефектами покрытия. По данным Apple, такие следы остаются и на корпусах iPhone 16, поэтому решить проблему компания намерена путём обновления торгового оборудования в своих магазинах.

Другая уязвимая для царапин часть корпуса анодированных смартфонов Apple, которая попала в поле зрения блогеров и простых обывателей, — это островок камер на задней панели. По словам представителей Apple, эта часть имеет абсолютно те же механические характеристики, что и аналогичные элементы корпуса других моделей iPhone и MacBook. Появление небольших потёртостей на гранях выступающей области с камерами является нормальным следствием эксплуатации и не считается дефектом.

Обозреватели отмечают, что вся линейка iPhone 17 демонстрирует прогресс в устойчивости стекла Ceramic Shield 2 к царапинам, и даже изготовленные из анодированного алюминия корпуса старших моделей линейки в основном хорошо сопротивляются появлению следов механических воздействий. Однако окантовка островка с камерами справляется с этой задачей хуже. Разумеется, намеренное причинение повреждений корпусам новых смартфонов не позволит им сохранить первоначальный внешний вид, но при бережной повседневной эксплуатации ничего критичного не произойдёт. Кроме того, алюминиевый корпус позволяет эффективнее отводить тепло и сохранять приемлемый уровень быстродействия процессора, поскольку тот не снижает частоту для защиты от перегрева.