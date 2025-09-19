iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели

Китай в этом году получил новейшие смартфоны Apple в числе первых, и в фирменных магазинах компании в Гонконге, Шанхае и Пекине набралось немало желающих не только купить новинки, но и просто поглазеть на них. Поскольку экземпляры на витринах побывали во многих руках даже за такое короткое время, оценить их устойчивость к износу оказалось просто. Тем более, что на корпусе смартфонов уже проявились царапины.

Как отмечает Bloomberg, они лучше всего проступили на фирменном тёмно-синем варианте iPhone 17 Pro и Pro Max. Фотографии поцарапанных экземпляров из магазинов Apple начали распространяться по китайским социальным сетям, некоторые из них успели набрать более 40 млн просмотров. Чёрный вариант сверхтонкого iPhone Air тоже страдает от такого дефекта, как можно судить по распространяемым фотографиям. Напомним, при разработке нового семейства iPhone компания Apple вернулась к использованию корпуса из анодированного алюминия, а этот материал способен довольно быстро демонстрировать следы механического воздействия на внешнем покрытии.

Это не первый случай возникновения подобных проблем со смартфонами Apple. У семейства iPhone 7 быстро появлялись царапины на глянцевом чёрном покрытии корпуса. Сверхтонкий iPhone 6 имел склонность к изгибанию корпуса, у iPhone 4 при определённом расположении в руке пользователя переставала нужным образом работать антенна. В некоторых случаях Apple пыталась решить проблемы, рекомендуя приобретать защитные бамперы или чехлы, не исключено, что в этот раз всё сведётся к аналогичным мерам. Официальной реакции компании на эти жалобы пользователей iPhone 17 Pro пока не последовало.