Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости комментарии последних событий iPhone 17 Pro очень легко царапается, по...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели

Китай в этом году получил новейшие смартфоны Apple в числе первых, и в фирменных магазинах компании в Гонконге, Шанхае и Пекине набралось немало желающих не только купить новинки, но и просто поглазеть на них. Поскольку экземпляры на витринах побывали во многих руках даже за такое короткое время, оценить их устойчивость к износу оказалось просто. Тем более, что на корпусе смартфонов уже проявились царапины.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Как отмечает Bloomberg, они лучше всего проступили на фирменном тёмно-синем варианте iPhone 17 Pro и Pro Max. Фотографии поцарапанных экземпляров из магазинов Apple начали распространяться по китайским социальным сетям, некоторые из них успели набрать более 40 млн просмотров. Чёрный вариант сверхтонкого iPhone Air тоже страдает от такого дефекта, как можно судить по распространяемым фотографиям. Напомним, при разработке нового семейства iPhone компания Apple вернулась к использованию корпуса из анодированного алюминия, а этот материал способен довольно быстро демонстрировать следы механического воздействия на внешнем покрытии.

Это не первый случай возникновения подобных проблем со смартфонами Apple. У семейства iPhone 7 быстро появлялись царапины на глянцевом чёрном покрытии корпуса. Сверхтонкий iPhone 6 имел склонность к изгибанию корпуса, у iPhone 4 при определённом расположении в руке пользователя переставала нужным образом работать антенна. В некоторых случаях Apple пыталась решить проблемы, рекомендуя приобретать защитные бамперы или чехлы, не исключено, что в этот раз всё сведётся к аналогичным мерам. Официальной реакции компании на эти жалобы пользователей iPhone 17 Pro пока не последовало.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
iPhone 17 Pro и Pro Max оказались в дефиците на старте продаж — ждать заказов придётся месяц
В камерах iPhone 17 Pro Max и iPhone Air нашёлся баг — некоторые фото получаются испорченными
iPhone 17 Pro обласкали в первых обзорах: «значительное обновление, вызывающее восторг»
Производитель роботов-пылесосов Dreame намекнул на выпуск первого смартфона — Dreame Space
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года
Intel не забросит выпуск видеокарт Arc после сделки с Nvidia
Теги: apple, apple iphone, iphone 17 pro, смартфоны, дефекты
apple, apple iphone, iphone 17 pro, смартфоны, дефекты
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI остаётся только завидовать — обучение китайской модели ИИ DeepSeek R1 обошлось всего в $294 тыс.
Водных миров не существует — глобальный океан является ненаучной фантастикой, доказали учёные
iPhone 17 Pro очень легко царапается, пожаловались первые покупатели
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
Ретрошутер Cultic получил вторую сюжетную главу, которая стартовала в Steam с рейтингом 100 % 52 мин.
У медицинского ИИ обнаружилась склонность к дискриминации женщин и расизму 2 ч.
Tencent обвинила Sony в попытке монополизировать элементы Horizon Zero Dawn, хотя игра не так уж и уникальна 3 ч.
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся 4 ч.
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям 5 ч.
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 6 ч.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 6 ч.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 6 ч.
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 7 ч.
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад 11 ч.
Microsoft потратит $6 млрд на аренду у Nscale ИИ-мощностей в Норвегии 17 мин.
AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц 51 мин.
Meta свернула работу пяти действующих ЦОД, чтобы сделать из них один крупный ИИ-кластер 2 ч.
NVIDIA инвестирует £2 млрд в развитие экосистемы ИИ-стартапов Великобритании — £500 млн получит Nscale 2 ч.
Солнце поставило Земле лайк — астрономы показали корональную дыру в форме сердечка 2 ч.
Meta провалила презентацию смарт-очков — Цукерберг свалил всё на Wi-Fi, но виновата оказалась сама Meta 2 ч.
Мыши и мухи-дрозофилы благополучно вернулись в Россию после 30 дней на орбите 2 ч.
В Нью-Йорке заработал гибридный ЦОД Digital Realty с ИИ-кластером и квантовым компьютером 2 ч.
Производитель роботов-пылесосов Dreame намекнул на выпуск первого смартфона — Dreame Space 2 ч.
Хуанг признался, что Nvidia тайно работала с Intel над созданием процессоров с прошлого года 2 ч.