Intel повысит цены на Raptor Lake, чтобы подтолкнуть покупателей к новым процессорам

Компания Intel собирается повысить на 10 % цены на свои старые процессоры, относящиеся к семейству Raptor Lake. По данным аналитиков, на которых ссылается DigiTimes, повышение цен связано с недостаточно высокими продажами более современных чипов, а также влиянием TSMC.

В сообщении DigiTimes не указываются конкретные модели процессоров, которые должны подорожать — неясно даже, идёт ли речь о настольных или мобильных чипах. Отмечается лишь, что цены на чипы, выпущенные в октябре 2022 года (Core 13-го поколения), вырастут со $150–160 до $170–180. Можно предположить, что речь идёт о популярных в массовом сегменте моделях Core i5.

Скорее всего, грядёт подорожание именно мобильных процессоров, поскольку источник в качестве причины повышения цен называет как один из факторов «вялый» отклик потребителей на ИИ ПК, а это главным образом ноутбуки, а также упоминает чипы Lunar Lake — они представлены только в мобильном сегменте.

Тем не менее изменения могут затронуть и настольный сегмент, где процессоры Core 13-го и 14-го поколений пользуются популярностью, поскольку опережают более новые модели по игровой производительности, а стоят дешевле. Актуальная линейка процессоров Intel действительно показала себя не очень хорошо, и руководство компании признало, что они оказались недостаточно конкурентоспособными. Одновременно на рынке в последние месяцы наблюдается сокращение поставок настольных процессоров Raptor Lake.

Повышение цен на процессоры Raptor Lake совпадает с резким ростом стоимости микросхем памяти DDR4. Это означает, что производителям ПК будет сложнее удерживать цены на низком уровне, используя старую память вместо новой, более быстрой DDR5, тем самым сокращая возможности бюджетного сегмента рынка сборщиков ПК. Отмечается, что некоторые бренды даже столкнулись с дефицитом поставок, поскольку волатильность цен на чипы не позволяет им размещать долгосрочные заказы. В связи с этим цены на ПК и комплектующие могут немного вырасти к концу 2025 года.

Ранее на этой неделе Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake. Драйверы для этих процессоров выделены в отдельную ветку и будут выходить реже.