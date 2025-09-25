Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости barebone-системы, неттопы, all-in-one P... Qualcomm показала сверхтонкие мини-ПК на...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm показала сверхтонкие мини-ПК на Snapdragon X2 Elite с пьезоэлектрическими кулерами AirJet

Компьютеры на базе новых процессоров Qualcomm Snapdragon X2 Elite с Windows для ARM на борту ожидаются в первой половине 2026 года. Однако компания Qualcomm уже показала пару компактных эталонных платформ, которые могут лечь в основу потребительских систем.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Первое устройство представляет собой мини-ПК в форме диска, толщиной чуть больше стопки компакт-дисков. Оно больше похоже на беспроводное зарядное устройство, чем на настольный компьютер. Тем не менее, в его составе используется полноценный чип Snapdragon X2 Elite, а сам ПК может питать внешний монитор через порт USB-C/DisplayPort.

Источник изображений: HotHardware

Источник изображений: HotHardware

Второе устройство представляет собой моноблок с модульной конструкцией квадратной формы и примерно той же толщины. Его предлагается использовать для установки на монитор. В рамках демонстрации Qualcomm показала монитор с основанием, в котором для такого мини-ПК предусмотрено посадочное место. Компьютер может быть отсоединён для замены компонентов, что отличает его от стандартных мини-ПК других производителей, устанавливаемых на мониторы.

Источник изображения здесь и ниже: PCMag

Источник изображения здесь и ниже: PCMag

Оба мини-ПК от Qualcomm оснащены системами охлаждения AirJet компании Frore Systems. Это решение заменяет традиционные вентиляторы очень тонкими пьезоэлектрическими мембранами, проталкивающими воздух через крошечные вентиляционные отверстия. Qualcomm отмечает, что AirJet — лишь один из возможных вариантов системы охлаждения. OEM-производители могут также использовать вентиляторы или полностью пассивное охлаждение в подобных системах.

Представленные Qualcomm мини-ПК являются референсными моделями, а значит, в нынешнем виде они могут никогда не выйти на рынок. Однако чёрные варианты этих систем также были показаны в официальных рекламных материалах для Snapdragon X2 Elite (изображение ниже).

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

Qualcomm подтвердила сотрудничество с несколькими тайваньскими OEM-производителями, поэтому некоторые варианты этих ультратонких систем могут появиться в 2026 году вместе с первой волной устройств на процессорах Snapdragon X2 Elite.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Qualcomm представила ПК-процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — до 18 ядер и мощный NPU для Windows-ноутбуков
Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый быстрый мобильный процессор, разогнанный до 4,6 ГГц
Qualcomm раскрыла, когда выпустит первые устройства с поддержкой 6G
Представлен компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500+ за $200 — четыре ядра, механические переключатели и RGB-подсветка
GEEKOM A8 и GEEKOM IT13 — мощные мини-ПК на процессорах AMD Ryzen и Intel Core
Acer представила настольный ИИ-суперкомпьютер Veriton GN100 за $3999 на основе Nvidia GB10 Blackwell
Теги: snapdragon x2 elite, концепт, мини-пк, qualcomm
snapdragon x2 elite, концепт, мини-пк, qualcomm
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
Хакерам наконец удалось полностью удалить защиту Denuvo из игры, но праздновать победу пиратам пока рано
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно 33 мин.
Персонажи в играх заговорят реалистичнее — Nvidia выпустила открытый ИИ-инструмент Audio2Face для речевой анимации 2 ч.
Как Ghost of Tsushima, только лучше: критики вынесли вердикт Ghost of Yotei 2 ч.
Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности 4 ч.
Spinnaker объявила о бессрочной поддержке VMware vSphere 7 в связи с прекращением поддержки Broadcom 4 ч.
Неудачный переезд с SAP на Oracle продолжает опустошать бюджет Бирмингема — расходы выросли с £20 млн до £170 млн 5 ч.
Суверенный ChatGPT для Германии: SAP, OpenAI и Microsoft анонсировали проект OpenAI for Germany 5 ч.
Apple призвала ЕС отменить «Закон о цифровых рынках» — он мешает бизнесу и замедляет развитие 6 ч.
Цукерберг переманил из OpenAI ещё одного крупного исследователя в сфере ИИ 7 ч.
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода 7 ч.
Honor показала флагман Magic8 Pro с ИИ-кнопкой и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 50 мин.
Qualcomm показала сверхтонкие мини-ПК на Snapdragon X2 Elite с пьезоэлектрическими кулерами AirJet 54 мин.
«Европе нужен гиперскейлер»: Nscale привлекла $1,1 млрд инвестиций от Dell, Nokia и NVIDIA 2 ч.
Ideco представила отечественный межсетевой экран нового поколения Ideco NGFW Novum 3 ч.
ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT по мотивам Monster Hunter Wilds 3 ч.
Intel повысит цены на Raptor Lake, чтобы подтолкнуть покупателей к новым процессорам 3 ч.
Грядёт подорожание SSD: цены на память NAND вырастут на 5–10 % в четвёртом квартале 4 ч.
Отработавшие лопасти ветряков защитят Китай от распространения пустынь 4 ч.
Представлен компьютер-клавиатура Raspberry Pi 500+ за $200 — четыре ядра, механические переключатели и RGB-подсветка 4 ч.
Apple оправдалась за «царапины» на iPhone 17 Pro: это следы от MagSafe, а не дефект 5 ч.