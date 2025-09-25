Qualcomm показала сверхтонкие мини-ПК на Snapdragon X2 Elite с пьезоэлектрическими кулерами AirJet

Компьютеры на базе новых процессоров Qualcomm Snapdragon X2 Elite с Windows для ARM на борту ожидаются в первой половине 2026 года. Однако компания Qualcomm уже показала пару компактных эталонных платформ, которые могут лечь в основу потребительских систем.

Первое устройство представляет собой мини-ПК в форме диска, толщиной чуть больше стопки компакт-дисков. Оно больше похоже на беспроводное зарядное устройство, чем на настольный компьютер. Тем не менее, в его составе используется полноценный чип Snapdragon X2 Elite, а сам ПК может питать внешний монитор через порт USB-C/DisplayPort.

Второе устройство представляет собой моноблок с модульной конструкцией квадратной формы и примерно той же толщины. Его предлагается использовать для установки на монитор. В рамках демонстрации Qualcomm показала монитор с основанием, в котором для такого мини-ПК предусмотрено посадочное место. Компьютер может быть отсоединён для замены компонентов, что отличает его от стандартных мини-ПК других производителей, устанавливаемых на мониторы.

Оба мини-ПК от Qualcomm оснащены системами охлаждения AirJet компании Frore Systems. Это решение заменяет традиционные вентиляторы очень тонкими пьезоэлектрическими мембранами, проталкивающими воздух через крошечные вентиляционные отверстия. Qualcomm отмечает, что AirJet — лишь один из возможных вариантов системы охлаждения. OEM-производители могут также использовать вентиляторы или полностью пассивное охлаждение в подобных системах.

Представленные Qualcomm мини-ПК являются референсными моделями, а значит, в нынешнем виде они могут никогда не выйти на рынок. Однако чёрные варианты этих систем также были показаны в официальных рекламных материалах для Snapdragon X2 Elite (изображение ниже).

Qualcomm подтвердила сотрудничество с несколькими тайваньскими OEM-производителями, поэтому некоторые варианты этих ультратонких систем могут появиться в 2026 году вместе с первой волной устройств на процессорах Snapdragon X2 Elite.