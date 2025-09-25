ПК на Snapdragon станут дружелюбнее к геймерам — поддержка античита Epic, периферии Razer и не только

Компания Qualcomm пообещала геймерам более качественный игровой опыт на ПК с Windows 11 на базе процессоров Snapdragon Elite. Windows для Arm обещает выйти на новый уровень производительности и совместимости в играх.

Во время вчерашнего анонса своих новинок компания Qualcomm подтвердила, что в разработке находятся ряд обновлений и улучшений, направленных на повышение качества игрового опыта на ПК с Windows 11 для Arm на базе Snapdragon. До сих пор игровая среда на компьютерах с процессорами Arm была несколько разочаровывающей, но Qualcomm обещает, что в ближайшее время появятся крупные обновления, которые улучшат игровой процесс.

«Мы добились огромного прогресса в игровом сегменте. Мы сотрудничаем со всей отраслью, чтобы выпустить больше игр с поддержкой Snapdragon», — заявил во время своего доклада Кедар Кондап (Kedar Kondap), старший вице-президент по играм и вычислениям компании Qualcomm.

Представленный вчера процессор для ПК Snapdragon X2 Elite Extreme обещает двукратный прирост производительности по сравнению с предшественником в таких AAA-проектах, как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2.

Топ-менеджер Qualcomm также подтвердил, что компания Epic работает над совместимостью своего античита и игровых сервисов с Windows на Arm: «Античит и игровые сервисы Epic теперь доступны участникам программы предварительной оценки Windows. Это событие открывает доступ к целому новому каталогу игр — таких, как Fortnite, Gears of War: Reloaded и многих других».

Поддержку Windows на Arm планирует реализовать не только Epic. Компания Razer объявила о работе над совместимостью своего программного обеспечения Razer Synapse с Arm, что позволит настраивать периферийные устройства Razer с RGB-подсветкой и другими функциями на компьютерах на базе Snapdragon.

«Мы считаем, что устройства на базе Snapdragon представляют собой отличную возможность привлечь больше геймеров, предлагая высокопроизводительные игровые возможности. Мы активно сотрудничаем с Qualcomm, чтобы внедрить Razer Synapse в Windows на базе Snapdragon в рамках растущей экосистемы, которая меняет способы взаимодействия, настройки и соперничества геймеров. Мы с нетерпением ждём того, что Snapdragon откроет для будущего игр», — заявил генеральный директор Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan).

В рамках анонса новых процессоров серии Snapdragon X2 Elite компания Qualcomm также объявила, что игра Alien: Rogue Incursion будет доступна на ПК на базе Snapdragon. Более того, она будет использовать встроенный нейропроцессор (NPU) в составе чипов Snapdragon для реализации уникального игрового ИИ-эффекта, использующего обширную языковую модель для распознавания символов в режиме реального времени.

Voicemod, ещё одно популярное среди геймеров приложение, также получит поддержку Windows для Arm и будет использовать нейропроцессор на ПК с чипами Snapdragon для обработки вокальных синтезаторов и голосовых эффектов в режиме реального времени — без задействования мощностей центрального или графического процессора.

Сколько времени потребуется для реализации всех этих обещаний — вопрос. По словам Qualcomm, поддержка Epic Anti-Cheat уже тестируется на канале Windows Insider Canary, что может означать её внедрение где-то в 2026 году. О том, когда Razer или Voicemod планируют начать выпуск своих обновлений для Arm, пока ничего не сообщалось.