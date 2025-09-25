Сегодня 25 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры ПК на Snapdragon станут дружелюбнее к ге...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ПК на Snapdragon станут дружелюбнее к геймерам — поддержка античита Epic, периферии Razer и не только

Компания Qualcomm пообещала геймерам более качественный игровой опыт на ПК с Windows 11 на базе процессоров Snapdragon Elite. Windows для Arm обещает выйти на новый уровень производительности и совместимости в играх.

Источник изображения: Qualcomm

Источник изображения: Qualcomm

Во время вчерашнего анонса своих новинок компания Qualcomm подтвердила, что в разработке находятся ряд обновлений и улучшений, направленных на повышение качества игрового опыта на ПК с Windows 11 для Arm на базе Snapdragon. До сих пор игровая среда на компьютерах с процессорами Arm была несколько разочаровывающей, но Qualcomm обещает, что в ближайшее время появятся крупные обновления, которые улучшат игровой процесс.

«Мы добились огромного прогресса в игровом сегменте. Мы сотрудничаем со всей отраслью, чтобы выпустить больше игр с поддержкой Snapdragon», — заявил во время своего доклада Кедар Кондап (Kedar Kondap), старший вице-президент по играм и вычислениям компании Qualcomm.

Представленный вчера процессор для ПК Snapdragon X2 Elite Extreme обещает двукратный прирост производительности по сравнению с предшественником в таких AAA-проектах, как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2.

Топ-менеджер Qualcomm также подтвердил, что компания Epic работает над совместимостью своего античита и игровых сервисов с Windows на Arm: «Античит и игровые сервисы Epic теперь доступны участникам программы предварительной оценки Windows. Это событие открывает доступ к целому новому каталогу игр — таких, как Fortnite, Gears of War: Reloaded и многих других».

Поддержку Windows на Arm планирует реализовать не только Epic. Компания Razer объявила о работе над совместимостью своего программного обеспечения Razer Synapse с Arm, что позволит настраивать периферийные устройства Razer с RGB-подсветкой и другими функциями на компьютерах на базе Snapdragon.

«Мы считаем, что устройства на базе Snapdragon представляют собой отличную возможность привлечь больше геймеров, предлагая высокопроизводительные игровые возможности. Мы активно сотрудничаем с Qualcomm, чтобы внедрить Razer Synapse в Windows на базе Snapdragon в рамках растущей экосистемы, которая меняет способы взаимодействия, настройки и соперничества геймеров. Мы с нетерпением ждём того, что Snapdragon откроет для будущего игр», — заявил генеральный директор Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan).

В рамках анонса новых процессоров серии Snapdragon X2 Elite компания Qualcomm также объявила, что игра Alien: Rogue Incursion будет доступна на ПК на базе Snapdragon. Более того, она будет использовать встроенный нейропроцессор (NPU) в составе чипов Snapdragon для реализации уникального игрового ИИ-эффекта, использующего обширную языковую модель для распознавания символов в режиме реального времени.

Voicemod, ещё одно популярное среди геймеров приложение, также получит поддержку Windows для Arm и будет использовать нейропроцессор на ПК с чипами Snapdragon для обработки вокальных синтезаторов и голосовых эффектов в режиме реального времени — без задействования мощностей центрального или графического процессора.

Сколько времени потребуется для реализации всех этих обещаний — вопрос. По словам Qualcomm, поддержка Epic Anti-Cheat уже тестируется на канале Windows Insider Canary, что может означать её внедрение где-то в 2026 году. О том, когда Razer или Voicemod планируют начать выпуск своих обновлений для Arm, пока ничего не сообщалось.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Qualcomm показала сверхтонкие мини-ПК на Snapdragon X2 Elite с пьезоэлектрическими кулерами AirJet
Qualcomm представила ПК-процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Elite Extreme — до 18 ядер и мощный NPU для Windows-ноутбуков
Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый быстрый мобильный процессор, разогнанный до 4,6 ГГц
Intel повысит цены на Raptor Lake, чтобы подтолкнуть покупателей к новым процессорам
Intel попытается привлечь Apple к своему спасению — без надежд на возвращение в Mac
TSMC уже получила заказы на выпуск 2-нм чипов от AMD, Apple и более десятка других клиентов
Теги: qualcomm, qualcomm snapdragon, windows для arm, игры
qualcomm, qualcomm snapdragon, windows для arm, игры
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 2 мин.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 47 мин.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 2 ч.
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров 2 ч.
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно 3 ч.
Персонажи в играх заговорят реалистичнее — Nvidia выпустила открытый ИИ-инструмент Audio2Face для речевой анимации 3 ч.
Как Ghost of Tsushima, только лучше: критики вынесли вердикт Ghost of Yotei 3 ч.
Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности 6 ч.
Spinnaker объявила о бессрочной поддержке VMware vSphere 7 в связи с прекращением поддержки Broadcom 6 ч.
Неудачный переезд с SAP на Oracle продолжает опустошать бюджет Бирмингема — расходы выросли с £20 млн до £170 млн 6 ч.
ПК на Snapdragon станут дружелюбнее к геймерам — поддержка античита Epic, периферии Razer и не только 12 мин.
Qualcomm показала живьём флагманский 18-ядерный Snapdragon X2 Elite с набортной памятью 38 мин.
Scythe представила 1,23-килограммовый кулер Mugen 6 Dual Fan White Edition белого цвета 2 ч.
Honor показала флагман Magic8 Pro с ИИ-кнопкой и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 ч.
Qualcomm показала сверхтонкие мини-ПК на Snapdragon X2 Elite с пьезоэлектрическими кулерами AirJet 3 ч.
«Европе нужен гиперскейлер»: Nscale привлекла $1,1 млрд инвестиций от Dell, Nokia и NVIDIA 4 ч.
Ideco представила отечественный межсетевой экран нового поколения Ideco NGFW Novum 4 ч.
ASRock выпустила Radeon RX 9070 XT по мотивам Monster Hunter Wilds 5 ч.
Intel повысит цены на Raptor Lake, чтобы подтолкнуть покупателей к новым процессорам 5 ч.
Грядёт подорожание SSD: цены на память NAND вырастут на 5–10 % в четвёртом квартале 5 ч.