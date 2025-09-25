Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 %

Как и было обещано, 25 сентября в 19:00 по московскому времени на ПК и консолях Nintendo состоялся релиз горячо ожидаемого мифологического роглайк-экшена Hades 2 от разработчиков из студии Supergiant Games.

Вопреки ожиданиям, на выходе из раннего доступа стоимость Hades 2 в Steam и EGS не изменилась — $30, или 1100 рублей. Те же $30 за игру придётся заплатить на Nintendo Switch и Switch 2. Релиз сопровождался боевой геймплейной нарезкой.

«Мы приветствуем как новых игроков, так и тех, кто был с нами на протяжении раннего доступа. Подземный мир из греческих мифов открыт для всех. Спасибо, что решили к нам присоединиться!» — поблагодарила пользователей Supergiant.

На ПК выпуск Hades 2 из раннего доступа сопровождался крупным (5,5 Гбайт) патчем, в который вошла истинная концовка истории, множество новых событий, предметов, мелодий и визуальных улучшений, а также система достижений.

Кроме того, команда скорректировала баланс оружия, умений и других элементов, исправила ряд багов и иных недоработок. С полным списком изменений в версии 1.0 можно ознакомиться здесь (осторожно, спойлеры).

По сюжету игрокам в роли Мелинои — владеющей чёрной магией бессмертной принцессы Подземного мира и сестры Загрея из Hades — предстоит бросить вызов зловещему титану времени Кроносу.

За полтора года в раннем доступе Hades 2 получила в Steam более 64 тыс. «очень положительных» обзоров — рейтинг игры составляет 94 %. От журналистов новинка тоже заслужила высокие оценки — 94−95 % на Metacritic.