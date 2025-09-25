Xiaomi показала чехол, превращающий Xiaomi 17 Pro в портативную консоль в духе Game Boy

Компания Xiaomi представила в Китае флагманские смартфоны серии Xiaomi 17, включая модели Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max. Особенностью двух последних новинок стал дополнительный экран на задней панели, расположенный поверх широкого блока камер. Xiaomi интересно обыграла данную особенность, представив со смартфонами специальный чехол за $40, превращающий смартфон в портативную игровую ретро-консоль вроде легендарного Game Boy.

Чехол под названием Retro Handheld Console Case оснащён четырьмя кнопками XYAB, круглой крестовиной по типу D-pad, больше похожей на колесо управления iPod Click Wheel, а также кнопками Start, Select и Power. Ещё внутри чехла имеется встроенная батарея ёмкостью 200 мА·ч, которой, по заявлению Xiaomi, хватит на 40 дней при использовании в течение трёх часов каждый день. Xiaomi не уточнила, какие игры можно будет запускать в «консольном» режиме, отметив лишь поддержку Angry Birds 2.

Отмечается, что при использовании игрового чехла недоступна функция беспроводной зарядки устройства. Кроме того, два объектива основной камеры частично перекрывают игровое поле на основном экране, что может сказываться на комфорте при игре.

Дополнительный экран на задней панели смартфонов Xiaomi 17 Pro и 17 Pro Max может использоваться для съёмки селфи, установки таймера и управления воспроизведением музыки, а также на него могут выводиться уведомления о звонках и сообщениях.

На данный момент компания не сообщила, когда планируется выпуск смартфонов Xiaomi 17 Pro за пределами Китая. Неизвестно также, будет ли чехол доступен на международных рынках. Некоторые аналитики предполагают, что этот аксессуар может стать предвестником ещё более необычных решений от разработчиков аксессуаров Xiaomi, например, для будущего флагмана Xiaomi 17 Ultra.