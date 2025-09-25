Сегодня 25 сентября 2025
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание

Шведская студия Starbreeze Entertainment прокомментировала возмутившее фанатов (особенно на фоне недавнего запуска подписки на DLC) подорожание сборника Payday 2: Infamous Collection.

Источник изображений: Starbreeze Entertainment

Напомним, помимо самой Payday 2, Infamous Collection включает все вышедшие для игры DLC, количество которых с 2013 года уже превышает 60 единиц. Сборник стоил $118 (4833 рубля), но недавно подорожал до $170 (7004 рубля).

Фанаты возмутились не столько самим повышением цены, сколько закулисным его характером — в отличие от упомянутой подписки на DLC, анонсировать изменение стоимости Infamous Collection студия не стала.

Коммерческий директор Starbreeze Густав Ниссер (Gustav Nisser) в интервью PC Gamer признал, что студия оплошала с корректировкой цены на сборник и уведомлением об этом фанатов, а момент для анонса подписки на DLC был выбран неудачно.

«Сообщество чётко дало понять, как [подорожание] смотрится на фоне запуска подписки — и они правы, просто ужасно. <...> Будем извиняться. Надеюсь, хоть кто-то примет, что это была невинная ошибка», — поделился Ниссер.

Что ещё Ниссер рассказал о ситуации:

  • подорожание Infamous Collection было спровоцировано снижением скидки на сборник с 52 до 33 % — Starbreeze пошла на изменение в рамках традиционного анализа ценовой политики, признав 52-процентную скидку чересчур щедрой;
  • Ниссер заверил, что студия не стала бы менять стоимость Infamous Collection незадолго до запуска подписки, знай она о его близости заранее;
  • Starbreeze обычно предупреждает пользователей об изменении цен, но «в данном случае мы не сделали и этого»;
  • по словам Ниссера, команда оплошала как с внутренней координацией, так и коммуникацией с сообществом, и «результат говорит сам за себя»;
  • вопреки мнению сообщества, Starbreeze не пытается подтолкнуть фанатов к покупке подписки путём повышения стоимости Infamous Collection — «это буквально несчастный случай».

Извиняться перед сообществом Starbreeze начала с восстановления скидки на Infamous Collection. Кроме того, до 29 сентября в Steam на покупке сборника можно сэкономить дополнительные 29 % — с учётом этого цена выходит $85, или 3457 рублей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
