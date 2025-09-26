Илон Маск подал иск против OpenAI за хищение разработок xAI

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk), подала иск против OpenAI, обвинив разработчика ChatGPT в незаконном присвоении коммерческой тайны. Иск последовал вскоре после аналогичного иска к бывшему сотруднику xAI Сюэчэну Ли (Xuechen Li), которого обвинили в краже конфиденциальной информации перед переходом в OpenAI.

Согласно новому иску, информация о действиях Ли является частью «более широкой и вызывающей серьёзную озабоченность практики неправомерного присвоения коммерческой тайны, недобросовестной конкуренции и умышленного вмешательства в экономические отношения со стороны OpenAI». Юристы xAI утверждают, что OpenAI также наняла двух других бывших сотрудников xAI, которые, по их данным, похитили закрытую информацию компании Маска.

В частности, в иске говорится, что инженер xAI Джимми Фрейтюр (Jimmy Fraiture) копировал исходный код и передавал его на личные устройства с целью последующего использования в OpenAI, где он сейчас работает. Кроме того, один из старших финансовых руководителей якобы передал OpenAI ключевой элемент стратегии xAI по быстрому развёртыванию дата-центров.

Представители OpenAI заявили, что рассматривают новый иск как очередной эпизод продолжающихся преследований со стороны Маска, подчеркнув, что компания не терпит нарушений конфиденциальности и не проявляет интереса к коммерческим секретам других лабораторий.

Отношения Маска с OpenAI давно носят напряжённый характер, и это не первый судебный спор между его ИИ-стартапом и разработчиком ChatGPT. Месяц назад xAI подала иски против OpenAI и Apple, оспаривая позицию ChatGPT в рейтингах App Store и назвав её «бесспорным нарушением антимонопольного законодательства». Ранее Маск также неоднократно обращался в суд с жалобами на партнёрство OpenAI с Microsoft и на решение компании перейти в статус коммерческой организации.