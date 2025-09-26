Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Илон Маск подал иск против OpenAI за хищ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Илон Маск подал иск против OpenAI за хищение разработок xAI

Компания xAI, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk), подала иск против OpenAI, обвинив разработчика ChatGPT в незаконном присвоении коммерческой тайны. Иск последовал вскоре после аналогичного иска к бывшему сотруднику xAI Сюэчэну Ли (Xuechen Li), которого обвинили в краже конфиденциальной информации перед переходом в OpenAI.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

Согласно новому иску, информация о действиях Ли является частью «более широкой и вызывающей серьёзную озабоченность практики неправомерного присвоения коммерческой тайны, недобросовестной конкуренции и умышленного вмешательства в экономические отношения со стороны OpenAI». Юристы xAI утверждают, что OpenAI также наняла двух других бывших сотрудников xAI, которые, по их данным, похитили закрытую информацию компании Маска.

В частности, в иске говорится, что инженер xAI Джимми Фрейтюр (Jimmy Fraiture) копировал исходный код и передавал его на личные устройства с целью последующего использования в OpenAI, где он сейчас работает. Кроме того, один из старших финансовых руководителей якобы передал OpenAI ключевой элемент стратегии xAI по быстрому развёртыванию дата-центров.

Представители OpenAI заявили, что рассматривают новый иск как очередной эпизод продолжающихся преследований со стороны Маска, подчеркнув, что компания не терпит нарушений конфиденциальности и не проявляет интереса к коммерческим секретам других лабораторий.

Отношения Маска с OpenAI давно носят напряжённый характер, и это не первый судебный спор между его ИИ-стартапом и разработчиком ChatGPT. Месяц назад xAI подала иски против OpenAI и Apple, оспаривая позицию ChatGPT в рейтингах App Store и назвав её «бесспорным нарушением антимонопольного законодательства». Ранее Маск также неоднократно обращался в суд с жалобами на партнёрство OpenAI с Microsoft и на решение компании перейти в статус коммерческой организации.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ставленники Маска создали в xAI «душную» атмосферу — это подрывает боевой дух разработчиков
xAI готовится установить рекорд по созданию гигаваттного ИИ ЦОД Colossus 2
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta✴, xAI и Google
Nvidia теряет китайский рынок под напором Huawei — доля «зелёных» ИИ-чипов упадёт до 54 % в этом году
Китайская Innosilicon представила видеокарту Fenghua 3 — CUDA, DX12, трассировка лучей и более 112 Гбайт HBM
Micron похвалилась, что её HBM4 — самая быстрая память на рынке
Теги: илон маск, xai, openai, суды
илон маск, xai, openai, суды
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
Samsung прибрала к рукам Bowers & Wilkins, Denon, Marantz и ещё пятёрку брендов аудиотехники
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 3 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 4 ч.
Подростковые аккаунты в Facebook теперь доступны по всему миру — у них повышена приватность и усилен родительский контроль 5 ч.
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 5 ч.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 6 ч.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 6 ч.
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров 7 ч.
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно 7 ч.
Персонажи в играх заговорят реалистичнее — Nvidia выпустила открытый ИИ-инструмент Audio2Face для речевой анимации 8 ч.
Как Ghost of Tsushima, только лучше: критики вынесли вердикт Ghost of Yotei 8 ч.
Илон Маск подал иск против OpenAI за хищение разработок xAI 28 мин.
Maibenben представила лимитированный геймерский ноутбук X16B в стиле Atomic Heart 31 мин.
Новая статья: Обзор процессорного кулера ID-Cooling Frozn A410 GDL: охлаждение золотом. Недорого 31 мин.
Intel снова протестировала Core Ultra 200 и объяснила, почему они лучше Ryzen 9000 и 9000X3D 2 ч.
Eurocase представила корпус M9 Max-Fish Tank с выделенным вентилятором для видеокарты 2 ч.
Xiaomi показала чехол, превращающий Xiaomi 17 Pro в портативную консоль в духе Game Boy 3 ч.
Micron похвасталась разработкой GDDR7 со скоростью выше 40 Гбит/с для видеокарт будущего и ИИ-систем 3 ч.
Учёные объяснили аномальное ядро Меркурия — давным-давно в него врезалась планета-близнец 4 ч.
Представлен Xiaomi 17 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Elite Gen 5 5 ч.
ПК на Snapdragon станут дружелюбнее к геймерам — поддержка античита Epic, периферии Razer и не только 5 ч.