Сегодня 26 сентября 2025
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, утверждающий сделку с TikTok, которая спасёт популярный сервис от запрета в США. Американское подразделение TikTok оценено в $14 млрд, сообщил вице-президент Джей Ди Вэнс (JD Vance), и по условиям сделки оно перейдёт под контроль компаний, базирующихся в США.

Источник изображений: Unsplash

Согласно указу, сделка удовлетворяет требованиям закона о национальной безопасности, обязывающего китайскую компанию ByteDance продать американское подразделение TikTok либо столкнуться с запретом платформы. Согласно условиям, которые ещё должны быть одобрены Китаем, контролировать американский бизнес TikTok будет новое совместное предприятие, состоящее в основном из американских компаний и инвесторов.

В новую управляющую компанию войдут такие игроки, как Oracle, Silver Lake и инвестиционный фонд MGX из Абу-Даби — они получат около 45 % акций. Ещё 35 % останется у американских инвесторов ByteDance, таких как General Atlantic, Susquehanna и Sequoia, а сама ByteDance будет владеть оставшейся долей — около 20 %. Предполагается, что Китай должен одобрить условия сделки, но официального подтверждения со стороны китайских властей пока нет.

Oracle не только войдёт в число ключевых акционеров, но и будет отвечать за безопасность пользовательских данных TikTok в США, а также обеспечивать облачную инфраструктуру для работы сервиса. Дональд Трамп отдельно подчеркнул важную роль главы Oracle Ларри Эллисона в будущем TikTok U.S.: «Это будет полностью американская компания. Её будут контролировать очень опытные люди из США».

По-прежнему неясно, включает ли сделка передачу рекомендательного алгоритма ByteDance или компания предоставит лицензию на его использование американскому подразделению TikTok. Ранее сообщалось лишь о том, что США будут контролировать алгоритм американского TikTok.

На подписании соглашения не присутствовали представители ByteDance, и компания не подтвердила, что сделка действительно имеет место. Сумма сделки не была официально озвучена. По имеющимся данным, в прошлом месяце ByteDance была оценена в $330 млрд. Аналитики ранее оценивали стоимость американского подразделения TikTok в $30–35 млрд.

На данный момент нет никаких признаков того, что китайское правительство внесло изменения в законы, необходимые для заключения сделки. Вместе с тем Трамп заявил, что глава Китая Си Цзиньпин дал добро на сделку. Вэнс сказал, что китайское правительство оказало некоторое сопротивление перед заключением соглашения.

В минувшие выходные Трамп заявил, что в сделке по TikTok могут участвовать медиамагнаты Руперт и Лаклан Мёрдоки (Rupert Murdoch и Lachlan Murdoch), а также глава Dell Майкл Делл (Michael Dell). Сделка не предусматривает участия американского правительства в капитале нового TikTok U.S., и государство не получит так называемую «золотую акцию».

Напомним, что до этого Трамп неоднократно продлевал сроки, в течение которых ByteDance обязана была передать американский бизнес, чтобы избежать блокировки сервиса в США. Сегодняшний указ запрещает Министерству юстиции США применять в отношении TikTok закон о национальной безопасности до 16 декабря. Этот закон, помимо прочего, предусматривает наказание для операторов магазинов приложений, таких как Apple и Google, а также операторов дата-центров за предоставление услуг американскому подразделению TikTok.

Теги: tiktok, сша, трамп, bytedance
