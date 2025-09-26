Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби

Исследователи в области кибербезопасности раскрыли критическую уязвимость в интерфейсе настройки Wi-Fi через Bluetooth Low Energy (BLE) у роботов компании Unitree, которая позволяет злоумышленникам получать полный контроль на уровне root. Уязвимость затрагивает «четвероногие» модели Go2 и B2, а также роботов-гуманоидов G1 и H1, и обладает свойством самораспространения — заражённый робот может автоматически компрометировать другие устройства в радиусе действия Bluetooth.

Уязвимость, получившая название UniPwn, была обнаружена исследователями Андреасом Макрисом (Andreas Makris) и Кевином Финистерре (Kevin Finisterre), и по состоянию на 20 сентября 2025 года остаётся неисправленной в прошивке роботов. По данным издания IEEE Spectrum, это первый крупный публичный эксплойт, направленный на коммерческую платформу человекоподобных роботов.

Устройства Unitree используют первоначальное подключение по BLE для упрощения настройки подключения к Wi-Fi. Хотя принимаемые BLE-пакеты зашифрованы, ключи шифрования жёстко заданы в прошивке. Несмотря на наличие механизма аутентификации, для получения доступа злоумышленнику достаточно зашифровать строку «unitree» указанными ключами, после чего робот распознаёт атакующего как авторизованного пользователя. Далее возможно внедрение произвольного кода под видом имени сети (SSID) и пароля Wi-Fi. При попытке подключения робот исполняет этот код без дополнительной проверки.

По словам Макриса, в качестве доказательства концепции был продемонстрирован простой сценарий, вызывающий перезагрузку робота, однако потенциал атаки значительно шире: возможна установка трояна в загрузочную последовательность для кражи данных и блокировки обновлений прошивки без ведома пользователя. Кроме того, поскольку уязвимость использует BLE, заражённые роботы могут автоматически находить и компрометировать другие устройства Unitree в зоне досягаемости, формируя сеть ботнет из роботов.

Исследователи впервые связались с разработчиком роботов в мае 2025 года в рамках ответственного раскрытия уязвимости, однако после нескольких обменов сообщениями без существенного прогресса компания прекратила в июле отвечать. Макрис отметил, что ранее уже сталкивался с игнорированием со стороны Unitree — в частности, при сообщении о «бэкдоре» (back door) в модели Go1. Макрис выразил сомнение, является ли текущая проблема следствием намеренных действий или халатной разработки.

Unitree на момент публикации не ответила на запрос IEEE Spectrum о комментарии. Виктор Маораль-Вильчес (Víctor Mayoral-Vilches), основатель компании Alias Robotics, занимающейся кибербезопасностью робототехники, подтвердил, что Unitree, как и некоторые другие производители, систематически игнорирует обращения исследователей. Он также сообщил о других проблемах безопасности в роботах Unitree, включая скрытую передачу телеметрических данных, в том числе аудио и видео на серверы в Китае.

Маораль-Вильчес объяснил особый интерес исследователей к Unitree широким распространением её доступных и недорогих роботов, в том числе в критически важных сферах. В качестве временной защиты он рекомендует использовать изолированные Wi-Fi-сети и отключать Bluetooth, отмечая, что для реальной безопасности пользователям зачастую приходится самостоятельно модифицировать устройства. Оба исследователя подчёркивают, что долгосрочная ответственность за безопасность лежит на Unitree, которой необходимо наладить диалог с экспертным сообществом, хотя, по словам Макриса, стопроцентно защищённых систем не бывает, а, по мнению Маораль-Вильчеса, сложность современных гуманоидов делает их особенно уязвимыми.

Эксперты предупреждают, что аналогичные уязвимости, вероятно, будут найдены и у других производителей, а последствия массового взлома роботов могут выйти далеко за пределы репутационного ущерба, так как неуправляемое устройство представляет реальную физическую опасность.