Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мир роботехники Исследователи обнаружили «червя», превра...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби

Исследователи в области кибербезопасности раскрыли критическую уязвимость в интерфейсе настройки Wi-Fi через Bluetooth Low Energy (BLE) у роботов компании Unitree, которая позволяет злоумышленникам получать полный контроль на уровне root. Уязвимость затрагивает «четвероногие» модели Go2 и B2, а также роботов-гуманоидов G1 и H1, и обладает свойством самораспространения — заражённый робот может автоматически компрометировать другие устройства в радиусе действия Bluetooth.

Источник изображения: Bin4ry/github.com

Источник изображения: Bin4ry/github.com

Уязвимость, получившая название UniPwn, была обнаружена исследователями Андреасом Макрисом (Andreas Makris) и Кевином Финистерре (Kevin Finisterre), и по состоянию на 20 сентября 2025 года остаётся неисправленной в прошивке роботов. По данным издания IEEE Spectrum, это первый крупный публичный эксплойт, направленный на коммерческую платформу человекоподобных роботов.

Устройства Unitree используют первоначальное подключение по BLE для упрощения настройки подключения к Wi-Fi. Хотя принимаемые BLE-пакеты зашифрованы, ключи шифрования жёстко заданы в прошивке. Несмотря на наличие механизма аутентификации, для получения доступа злоумышленнику достаточно зашифровать строку «unitree» указанными ключами, после чего робот распознаёт атакующего как авторизованного пользователя. Далее возможно внедрение произвольного кода под видом имени сети (SSID) и пароля Wi-Fi. При попытке подключения робот исполняет этот код без дополнительной проверки.

По словам Макриса, в качестве доказательства концепции был продемонстрирован простой сценарий, вызывающий перезагрузку робота, однако потенциал атаки значительно шире: возможна установка трояна в загрузочную последовательность для кражи данных и блокировки обновлений прошивки без ведома пользователя. Кроме того, поскольку уязвимость использует BLE, заражённые роботы могут автоматически находить и компрометировать другие устройства Unitree в зоне досягаемости, формируя сеть ботнет из роботов.

Исследователи впервые связались с разработчиком роботов в мае 2025 года в рамках ответственного раскрытия уязвимости, однако после нескольких обменов сообщениями без существенного прогресса компания прекратила в июле отвечать. Макрис отметил, что ранее уже сталкивался с игнорированием со стороны Unitree — в частности, при сообщении о «бэкдоре» (back door) в модели Go1. Макрис выразил сомнение, является ли текущая проблема следствием намеренных действий или халатной разработки.

Unitree на момент публикации не ответила на запрос IEEE Spectrum о комментарии. Виктор Маораль-Вильчес (Víctor Mayoral-Vilches), основатель компании Alias Robotics, занимающейся кибербезопасностью робототехники, подтвердил, что Unitree, как и некоторые другие производители, систематически игнорирует обращения исследователей. Он также сообщил о других проблемах безопасности в роботах Unitree, включая скрытую передачу телеметрических данных, в том числе аудио и видео на серверы в Китае.

Маораль-Вильчес объяснил особый интерес исследователей к Unitree широким распространением её доступных и недорогих роботов, в том числе в критически важных сферах. В качестве временной защиты он рекомендует использовать изолированные Wi-Fi-сети и отключать Bluetooth, отмечая, что для реальной безопасности пользователям зачастую приходится самостоятельно модифицировать устройства. Оба исследователя подчёркивают, что долгосрочная ответственность за безопасность лежит на Unitree, которой необходимо наладить диалог с экспертным сообществом, хотя, по словам Макриса, стопроцентно защищённых систем не бывает, а, по мнению Маораль-Вильчеса, сложность современных гуманоидов делает их особенно уязвимыми.

Эксперты предупреждают, что аналогичные уязвимости, вероятно, будут найдены и у других производителей, а последствия массового взлома роботов могут выйти далеко за пределы репутационного ущерба, так как неуправляемое устройство представляет реальную физическую опасность.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обновление брандмауэра привело минимум к трём смертям — австралийский оператор Optus заблокировал звонки в экстренные службы
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике
Мечта Маска забуксовала: роботакси Tesla в Калифорнии будут вовсе не беспилотными и не совсем такси
Dreame открыл в Москве флагманский магазин нового формата
Из-за «неадекватного» автопилота Xiaomi отзовёт 116 887 электромобилей SU7
Теги: unitree robotics, роботы, безопасность, человекообразный робот, червь
unitree robotics, роботы, безопасность, человекообразный робот, червь
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Получено первое прямое изображение новорождённой планеты — таким мог быть Юпитер 4,5 млрд лет назад
«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
Sony раньше времени раскрыла линейку игр PS Plus на октябрь — в неё вошла Alan Wake 2
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно 5 ч.
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 7 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 9 ч.
Подростковые аккаунты в Facebook теперь доступны по всему миру — у них повышена приватность и усилен родительский контроль 9 ч.
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 10 ч.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 10 ч.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 11 ч.
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров 11 ч.
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно 12 ч.
Персонажи в играх заговорят реалистичнее — Nvidia выпустила открытый ИИ-инструмент Audio2Face для речевой анимации 12 ч.
Intel в очередной раз обратилась к TSMC с предложением о сотрудничестве и инвестициях 29 мин.
Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби 48 мин.
Xiaomi выпустила 6-мм магнитный пауэрбанк, совместимый с iPhone 17 4 ч.
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт 5 ч.
Илон Маск подал иск против OpenAI за хищение разработок xAI 6 ч.
Maibenben представила лимитированный геймерский ноутбук X16B в стиле Atomic Heart 6 ч.
Новая статья: Обзор процессорного кулера ID-Cooling Frozn A410 GDL: охлаждение золотом. Недорого 6 ч.
Eurocase представила корпус M9 Max-Fish Tank с выделенным вентилятором для видеокарты 7 ч.
Xiaomi показала чехол, превращающий Xiaomi 17 Pro в портативную консоль в духе Game Boy 7 ч.
Micron похвасталась разработкой GDDR7 со скоростью выше 40 Гбит/с для видеокарт будущего и ИИ-систем 8 ч.