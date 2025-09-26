Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam

Разработчики из американской студии Crate Entertainment (Grim Dawn) объявили дату выхода релизной версии своей средневековой градостроительной стратегии Farthest Frontier, которая последние три года провела в раннем доступе.

Напомним, Farthest Frontier стартовала 9 августа 2022 года в раннем доступе Steam и должна была выбраться из него через 8−12 месяцев, но разработка затянулась. До недавних пор полноценный релиз ожидался в октябре 2025-го.

Как стало известно, финальная версия Farthest Frontier поступит в продажу 23 октября 2025 года для Steam. Вместе с выходом из раннего доступа игра подорожает с $30 (1100 рублей) до $35, но есть и хорошая новость.

Предстоящая осенняя распродажа Steam (стартует 29 сентября) станет последним шансом сэкономить на Farthest Frontier в преддверии полноценного релиза. Игра (ещё по старой цене) получит скидку в рамках акции.

По словам Crate, ранний доступ Farthest Frontier стал «огромным успехом»: игра получила 16 крупных обновлений, заслужила почти 20 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 86 %) и продалась в количестве 1,2 млн копий.

Будущее «масштабное» обновление 1.0 полностью перестроит центральную систему прогресса Farthest Frontier благодаря обширному (142 позиции) древу технологий. Что ещё войдёт в релизную версию:

памятники с условиями победы;

десятки новых зданий;

мосты;

новая система политик;

обновлённые анимации и многое другое.

Farthest Frontier приглашает возглавить группу поселенцев и возвести город на краю изведанного мира. Игру отличает развитая система сельского хозяйства и детальная симуляция: поселенцы живут своей жизнью и работают в реальном времени.