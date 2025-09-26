Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Амбициозная градостроительная стратегия ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam

Разработчики из американской студии Crate Entertainment (Grim Dawn) объявили дату выхода релизной версии своей средневековой градостроительной стратегии Farthest Frontier, которая последние три года провела в раннем доступе.

Источник изображений: Crate Entertainment

Источник изображений: Crate Entertainment

Напомним, Farthest Frontier стартовала 9 августа 2022 года в раннем доступе Steam и должна была выбраться из него через 8−12 месяцев, но разработка затянулась. До недавних пор полноценный релиз ожидался в октябре 2025-го.

Как стало известно, финальная версия Farthest Frontier поступит в продажу 23 октября 2025 года для Steam. Вместе с выходом из раннего доступа игра подорожает с $30 (1100 рублей) до $35, но есть и хорошая новость.

Предстоящая осенняя распродажа Steam (стартует 29 сентября) станет последним шансом сэкономить на Farthest Frontier в преддверии полноценного релиза. Игра (ещё по старой цене) получит скидку в рамках акции.

По словам Crate, ранний доступ Farthest Frontier стал «огромным успехом»: игра получила 16 крупных обновлений, заслужила почти 20 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 86 %) и продалась в количестве 1,2 млн копий.

Будущее «масштабное» обновление 1.0 полностью перестроит центральную систему прогресса Farthest Frontier благодаря обширному (142 позиции) древу технологий. Что ещё войдёт в релизную версию:

  • памятники с условиями победы;
  • десятки новых зданий;
  • мосты;
  • новая система политик;
  • обновлённые анимации и многое другое.

Farthest Frontier приглашает возглавить группу поселенцев и возвести город на краю изведанного мира. Игру отличает развитая система сельского хозяйства и детальная симуляция: поселенцы живут своей жизнью и работают в реальном времени.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 %
Whiskerwood получила дату выхода в раннем доступе и демоверсию в Steam — это градостроительная стратегия, в которой коты поработили мышей
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam
Теги: farthest frontier, crate entertainment, стратегия, градостроительный симулятор
farthest frontier, crate entertainment, стратегия, градостроительный симулятор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода
Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби
HYPERPC представила серию премиальных компьютеров Lumen для геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников
Maibenben представила лимитированный геймерский ноутбук X16B в стиле Atomic Heart
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam 29 мин.
Трамп одобрил сделку по американскому TikTok — сервис оценили всего в $14 млрд, но это не точно 9 ч.
Starbreeze извинилась за вероломное повышение цены сборника Infamous Collection с DLC для Payday 2 и отменила подорожание 12 ч.
Кроссплатформенная поддержка модов для The Witcher 3: Wild Hunt не выйдет в 2025 году — CD Projekt Red отложила горячо ожидаемое обновление 14 ч.
Подростковые аккаунты в Facebook теперь доступны по всему миру — у них повышена приватность и усилен родительский контроль 14 ч.
Hades 2 вырвалась из раннего доступа — критики и пользователи Steam оценили игру на 94 % 14 ч.
Selectel запустила программу OpenFix по работе с открытым кодом за вознаграждение 15 ч.
Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam 16 ч.
В App Store завирусилось приложение Neon — людям платят за записи их телефонных разговоров 16 ч.
Европейцы вынудили Microsoft предоставить им дополнительный год обновлений Windows 10 бесплатно 16 ч.
Индустриальный компьютер Biostar EdgeComp MU-N150 на базе Intel Twin Lake выполнен в корпусе объёмом 0,6 л 49 мин.
Подготовка к выпуску iPhone 17 стоила сотрудникам Foxconn ночных смен, переработки и задержки зарплат 58 мин.
Micron наладит выпуск кастомизируемой HBM4E в 2027 году при участии TSMC 2 ч.
Главный китайский производитель флеш-памяти YMTC займётся разработкой и выпуском HBM для ИИ-ускорителей 3 ч.
Для своего спасения Intel пытается привлечь инвестиции от TSMC и создать совместное производство 6 ч.
Xiaomi выпустила 6-мм магнитный пауэрбанк, совместимый с iPhone 17 9 ч.
Илон Маск подал иск против OpenAI за хищение разработок xAI 10 ч.
Новая статья: Обзор процессорного кулера ID-Cooling Frozn A410 GDL: охлаждение золотом. Недорого 10 ч.
Eurocase представила корпус M9 Max-Fish Tank с выделенным вентилятором для видеокарты 12 ч.
Xiaomi показала чехол, превращающий Xiaomi 17 Pro в портативную консоль в духе Game Boy 12 ч.