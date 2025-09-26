Вашингтон под угрозой пошлин заставит чипмейкеров выпускать 50 % продукции для США в самих США

Влияние на бизнес производителей полупроводников в США через регулирование импортных пошлин, как утверждает The Wall Street Journal, будет выражаться в принуждении участников рынка довести долю выпускаемой внутри страны продукции до 50 % для равного соотношения с импортируемой.

Об этом накануне сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения инициативы. Тем компаниям, которые не доведут долю американской продукции до пропорции «1:1» по отношению к импортируемой, грозят повышенные пошлины на её ввоз. Одним из инициаторов подобных мер является министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), который в общении с представителями профильных компаний подчеркивает, что это требуется для обеспечения экономической безопасности страны.

Издание даже приводит слова представителя пресс-службы Белого дома Куша Десаи (Kush Desai): «Америка не может зависеть от импорта иностранных полупроводниковых продуктов, которые важны для национальной и экономической безопасности». При этом никто из чиновников официально наличие у правительства соответствующих намерений пока не подтвердил.

По данным источников, власти США хотят сформировать систему поощрения развития производства чипов на территории страны, в рамках которой таможенные льготы будут предоставляться тем компаниям, которые заранее возьмут на себя обязательства по локализации выпуска чипов. Другими словами, компаниям придётся обещать достичь определённого уровня локализации, чтобы изначально получить льготы для ввоза компонентов в США. При этом власти будут следить за тем, чтобы компании строили предприятия на территории страны и достигали обещанного уровня локализации. Отстающим от графика будут грозить повышения таможенных тарифов.