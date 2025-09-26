Сегодня 26 сентября 2025
Gemini теперь сможет объяснить, почему формула в «Google Таблицах» не работает или работает неправильно

В январе Google добавила в сервис «Таблицы» своего помощника с искусственным интеллектом Gemini. Поначалу он давал советы по работе с текстом и построению диаграмм, но теперь его возможности расширились, и он помогает составлять формулы.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

В правой части интерфейса «Google Таблицы» появился интерфейс переписки с Gemini. Теперь ему можно задать вопрос о работе с данными — он предлагает составить формулы, даст пошаговые инструкции, чтобы эти формулы работали надлежащим образом, а также подробно разъясняет принцип работы этих формул. Это призвано укрепить доверие пользователей и упростить им изучение математических функций приложения для дальнейшей работы.

Источник изображения: workspaceupdates.googleblog.com

Источник изображения: workspaceupdates.googleblog.com

Gemini может объяснить, почему введённые ранее формулы не работают: допущенные пользователем ошибки сопровождаются руководством по их исправлению — так, ИИ обратит внимание, что дата в одной из ячеек отформатирована как текст, и совершать с ней математические операции не получится. Если задача сложная, и одно действие можно выполнить при помощи разных формул, Gemini объясняет, чем отличаются результаты.

Воспользоваться новыми функциями могут подписчики служб Google Workspace для корпоративных клиентов (Business и Enterprise), для образовательных организаций — администратору группы придётся вручную включить для них в консоли функции искусственного интеллекта и персонализацию. Поработать с Gemini в «Google Таблицах» смогут и частные пользователи, но для этого им потребуется подписка на ИИ-сервисы Google AI Pro и Ultra.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google, gemini, ии
