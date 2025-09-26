Руководить производством чипов TSMC в США поручено ветерану отрасли с опытом освоения 4-нм техпроцесса

Пытаясь угодить американскому президенту Дональду Трампу (Donald Trump), тайваньская компания TSMC пообещала потратить на строительство предприятий в США впечатляющие $165 млрд и увеличить их количество с трёх до семи штук. Руководить этим хозяйством со следующей недели будет поручено вице-президенту TSMC Рэю Чуану (Ray Chuang), который помогал осваивать 5-нм техпроцесс на Тайване.

Об этом назначении на текущей неделе стало известно из лаконичного заявления TSMC и сопутствующих публикаций тайваньских СМИ. С первого октября Рэй Чуан вступает в должность генерального директора TSMC Arizona, которое отвечает за функционирование и развитие американских предприятий компании в одноимённом штате. Первое из них уже работает и снабжает местных заказчиков 4-нм продукцией.

Чуан станет не единственным членом «аризонского десанта», который направляет TSMC для развития локального производства в США. Бывший директор тайваньского предприятия Fab 15B Су Биньцзя (Su Bin-jia), также отправляется в длительную командировку в Аризону. Непосредственно Рэй Чуан с 2020 года возглавлял тайваньскую Fab 18A, где руководил командой специалистов, отвечавших за освоение и внедрение в массовом производстве 5-нм технологии изготовления чипов. В 2022 году Чуан приложил руку к внедрению 4-нм технологии на указанной тайваньской фабрике TSMC. Если учесть, что американские предприятия компании вынуждены отставать от тайваньских по срокам освоения передовых технологий из-за законодательных ограничений, то у нового руководителя американского бизнеса TSMC имеется вполне адекватный опыт для реализации дальнейших планов компании в регионе. Примечательно, что у Чуана имеется опыт работы в компании Intel, так что американская корпоративная культура не совсем ему чужда.

Рэй Чуан на посту главы TSMC Arizona сменит Инь-Лан Вана (Ying-Lang Wang), который вернётся на Тайвань и сохранит за собой должно вице-президента по работе фабрик. Его более чем двадцатилетний опыт работы в отрасли, как считается, позволит ему претендовать на повышение в иерархической структуре управления TSMC. Не исключено, что до статуса старшего вице-президента Ван дослужится уже к концу текущего года. Прежнее поколение руководителей TSMC планомерно уходит на пенсию, поэтому на замену им готовятся более молодые преемники с достаточным опытом работы.