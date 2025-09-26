Сегодня 26 сентября 2025
Xiaomi представила компактную портативную колонку Portable Bluetooth Speaker с элегантным дизайном

На недавнем мероприятии в Китае компания Xiaomi помимо смартфонов и планшетов анонсировала портативную Bluetooth-колонку Portable Bluetooth Speaker. Новинка отличается компактным и лёгким корпусом из алюминиевого сплава, благодаря чему её можно использовать как в домашних условиях, так и поездках или походах.

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker оснащена трёхблочной акустической системой с двумя 40-мм полнодиапазонными динамиками и центральным пассивным излучателем. Алюминиевые диафрагмы обеспечивают чистое и детализированное звучание в частотном диапазоне до 20 кГц. Фирменный алгоритм Nightingale от Xiaomi позволяет оптимизировать звук, предлагая три предустановленных режима: «Сбалансированный», «В помещении» и «На улице». Кроме того, в приложении Mi Home можно настраивать высокие, средние и низкие частоты, а также создавать персонализированные звуковые профили с помощью Xiaomi Audio ID. Также имеется встроенный микрофон и звуковая карта, что позволяет совершать звонки через подключённый смартфон.

Колонка оснащена 4 Гбайт встроенной памяти, что позволяет сохранять файлы одним нажатием из QQ Music и NetEase Cloud Music, а также синхронизировать избранные треки непосредственно с колонкой и подключёнными плейлистами.

Аккумулятор ёмкостью 1980 мА·ч обеспечивает до 10 часов работы без подзарядки. Для подключения к внешним источникам сигнала используется беспроводной протокол Bluetooth 5.4. Также поддерживается сопряжение по NFC одним касанием. Колонку можно объединить с ещё одной для стереозвучания либо синхронизировать до десяти устройств для одновременного воспроизведения.

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker имеет класс защиты от пыли и воды IP66. Размеры колонки составляют 154 × 56 × 25,4 мм, вес — 249 г.

Источник:

xiaomi, беспроводная колонка
